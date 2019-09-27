20年來台灣最大差別是什麼？ 網友答案一致是這個

2019-09-27 17:01 聯合新聞網 綜合報導



台灣20年來最大的變化是什麼？許多網友一致認為是房價。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 時代在演進，許多人事物不斷的在變化，如果以20年為期，這中間會有多大差別呢？一名網友在PTT上發文表示，想知道這20年之間台灣最大的變化是什麼？貼文一出引來許多網友的討論，大多數人的答案一致都認為是「房價」。

這名網友以「20幾年前的台灣跟現在最大的差別是啥」為題，發文寫道20年的時光，足夠讓一個嬰兒長大成人，並且讀到大學了。如此漫長的時間，讓原PO好奇的想知道這20年來台灣最大的變化是什麼？

許多網友留言一致認為房價是最大變化，「房價吧！以前450萬現在4500萬，20年前東區店面1000萬嫌貴，現在房東月收1000萬，後悔莫及」、「房價真的有感，父母輩450萬買房，現在4500萬買不起房」、「遺贈稅大降，房價飆漲」、「房價變高及手機的進步」、「房價漲不只一倍」。

也有網友給予不同答案，「物價」、「88年，200元可吃一天三餐」、「騎機車要戴安全帽」、「手機的普及，資訊的流通」；更有人大酸「離東南亞越來越近了，讚讚讚」、「越來越爛！薪資倒退，物價房價上漲、交通治安亂七八糟」、「政治社會不安定，產業吃老本」、「發現對岸越來越強，台灣空轉20年」、「以前酒駕沒事，現在酒駕可以當大官」。