她吃便當驚見半截青蛙 老闆娘見狀捏爆稱「鱘龍魚背鰭」

2019-09-27 14:42 聯合新聞網 綜合報導



有位女網友吃便當吃到一半卻驚見菜裡出現疑似「半截青蛙」的物體。圖擷自 臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

有位女網友在網路上發文，表示自己日前到便當店買便當，吃到一半卻驚見菜裡有半截類似青蛙身體的不明物體，甚至還有蛙蹼，嚇得她立刻打給店家，但將便當帶去給老闆娘查看時，她卻突然將該物體捏爆，並向原PO解釋說那是鱘龍魚的背鰭，之後便匆匆將她打發走。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，表示昨日她到台北萬隆師大分部附近的一家小吃店購買便當，但吃到一半突然發現菜裡有類似半截青蛙身體的不明物體，大小約一個指節，且有蛙蹼，拉開還可以看見兩隻腳，讓她嚇得不敢再繼續吃，立刻打給店家，在告知店家後對方請她將便當帶回店裡給他們查看。

到店裡後，店內老闆娘將原PO帶進廚房，並打開便當盒，接著就立刻將這個不明物體捏爆，並笑笑地對原PO說「哎呀是鱘龍魚的背鰭啦~那很貴的膩~妳們真是少見多怪」，之後便匆匆將原PO打發走，原PO說雖然自己沒有見過這種奇怪的東西，但店家的處理方式讓她覺得奇怪，她表示「也許真的是鱘龍魚的一部分吧！不管它是什麼，我只求吃了不會生病就好」，於是她便將便當照片PO出，並詢問網友們「你們可以看出來這是什麼嗎？」

貼文一出後，許多網友紛紛留言回應，「很明顯就小青蛙啊… 這家店好沒誠意。」、「很厲害的店家危機處理很很好」、「這毀屍滅跡的方式真熟練」、「青蛙啊…還好有煮熟」、「壁虎，選我正解」，而也有網友表示鱘龍魚價格昂貴，幾乎不會有便當店用來當作食材，「鱘龍魚不是長這樣啦！而且便當店啥時候開始用這麼高檔的食材？你這個便當500嗎？」、「鱘龍魚便當應該不便宜」、「便當有鱘龍魚，這便當是多高檔」