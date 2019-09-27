在外用烘手機吹乾手？ 網友曝恐怖經歷：不敢再用

2019-09-27 12:17 聯合新聞網 綜合報導



許多公共廁所都附有烘手機，方便民眾能烘乾手，但許多民眾因為某些原因並沒有使用烘手機的習慣。圖片來源／ingimage 分享 facebook

許多公共廁所都附有烘手機，方便民眾不使用衛生紙也能烘乾手。日前有位女網友在網上PO文表示自己最喜歡百貨公司那種可以上下揮動烘乾的烘手機，但發現大部分人都不會去使用，因此反問網友們烘手機不是很好用嗎？但貼文一出後，就有許多網友回應烘手機有很多細菌，更有人分享自己使用烘手機的恐怖經歷，讓人大嘆不敢再用。

原PO在「批踢踢女孩版」發文，她說自己認為洗完手後要烘乾才會比較乾淨，因此很喜歡百貨公司或電影院廁所的烘手機，可以把手伸進去上下揮動吹乾的那種，但看大部分人沒有使用烘手機的習慣，都只是將水甩一甩或是擦在褲子上而已，因此她好奇地詢問網友們「大家不覺得烘手機很好用嗎？」

貼文一出後，許多網友紛紛留言，「不是說那細菌很多」、「電視有調查過，吹過後細菌超多」、「擦身上方便，很少用XD」、「不喜歡，超難乾，根本浪費電」、「我覺得很吵，而且浪費電+1」，更有網友分享使用烘手機的恐怖經驗，「曾經用過公廁的烘手機但是烘到一半掉一隻活的大蟑螂在我手上，嚇死了，爾後再也沒用過了」、「聽朋友說之前使用出現蟑螂雨，怕」

事實上，英國研究團隊發表在《醫院傳染期刊（the Journal of Hospital Infection）》的研究就曾發現，在公共廁所使用烘手機，可能會比擦手紙機散布更多細菌，若是民眾要使用烘手機時，也要注意這三點：1.雙手不要馬上伸進去，先吹走之前使用者的細菌；2.一定要烘到雙手乾燥；3.不要讓兒童站在烘手機的出風口下，以免接收病菌。