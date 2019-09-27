10年前存款只剩46元 冷氣師傅熬過創業「給妻小好日子過」

2019-09-27 13:12 聯合新聞網 綜合報導



陳師傅為節省開支，把機車當成貨車用，冷氣跟工具全綁在座墊和踏墊上，左手拿梯子，右手騎車。圖擷自 臉書社團「爆廢公社」 分享 facebook

創業路不是一路平順，心中的苦只有經歷的人才懂。一位家住台北的陳姓冷氣師傅日前在網路貼出一篇文章，分享自己10年來的艱辛創業路，陳師傅翻出自己10年前的存摺看到自己當初身上只有46元的存款，生活過得節儉，但他慶幸自已有熬過那段時間，如今他已能給妻小好日子過，並感嘆地說創業路是「累在雙手，苦在心頭。」

陳師傅25日在臉書社團「 爆廢公社」貼出文章，他在深夜翻出自己10年前的銀行本子，回想起自己過去的創業路程，便不自覺地流下淚來，陳師傅表示冷氣這行的成本非常高，利潤卻很低，那段時間只能靠喝水充飢，甚至工作到口渴也捨不得去超商買水喝，只能忍到回家再喝。

為了節省開支，陳師傅把機車當成貨車用，冷氣跟工具全綁在座墊和踏墊上，左手拿著梯子，右手騎車，他更曾經忙到連續兩天沒睡覺，終於在努力下存到了一些錢，但卻因朋友借款40多萬周轉未還、被設計師和客戶倒了數十萬而跌落谷底，甚至有時接案子談妥價格也會在請款時被無故扣錢。他也常因工作的傷口難以入眠，他說「每天回家洗澡時，水淋下來碰到身上無數的傷口時，一陣陣的劇痛感不斷襲來」。

在沒有假日、娛樂、女友的生活中，陳師傅仍極盡節儉，每天睜開眼睛就努力工作，他表示雖然創業路「累在雙手，苦在心頭」，但他仍咬緊牙根繼續向前，他說「沒辦法，誰叫自己天資愚鈍，只能努力靠自己這雙粗糙的雙手打拚未來」，但慶幸地是陳師傅已熬過那段艱辛路，並能自信地說「雖然工作還是非常辛苦，但我已經能給妻小好日子過，可以給妻小大魚大肉，並且可以給妻小一個溫暖舒適屬於自己的家。」

最後陳師傅也鼓勵大家，希望他的故事能給人努力下去的勇氣，對此，許多網友則是在看完文章後感動留言，「真男人」、「我也正在為未來打拚中……」、「希望全天下人都跟你一樣，認真、負責、有擔當」、「一切的努力都是為了家庭~加油」、「感同身受，眼淚掉不完」