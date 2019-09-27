新兵安全回報打錯電話 他佯裝長官提醒勿違紀犯規

2019-09-27 11:23 聯合新聞網 綜合報導



當過兵的人都知道，入伍後遇到放假都要安全回報給連上，照片為示意圖，人物與本文無關。聯合報系資料照 分享 facebook 相信大多數的人都有接到或者打錯電話的經驗，一名網友在臉書上寫道因為到銀行辦事需要留下手機號碼，回到家後接到一通陌生電話，原以為是銀行打來的，沒想到竟然是一名剛入伍沒多久的新兵，打錯電話要「安全回報」，讓這名網友幽默的告訴對方不要「違紀犯規」。

原PO在臉書「爆怨公社」說日前他到銀行辦匯款轉帳的業務，因為金額有點大，行員要求他留下手機號碼。回到家之後，原PO手機出現一通陌生號碼的來電，他以為是銀行的通知，但接起來後卻是一通打錯的電話，而且對方還是一名新兵。

原來這名新兵剛放假回家，按照規定要「安全回報」給連上長官，沒想到卻打錯電話。原PO描述他接起來後對方表明「報告班長，新兵邱×凱已經平安到家了！」但他不知道哪裡來的興致，竟然回說「平安到家就好，注意不要違紀犯規，另外告訴你，我不是你的班長，你打錯電話了！」讓這名新兵很尷尬的不斷道歉，然後掛斷電話。

原PO文末自嘲說「我是不是很壞啊？」不過也擔心對方沒有回報會受處罰。網友們也留言開玩笑的說「沒有很壞啊，很壞是跟他說緊急召回」、「想必樓主內心有個班長魂」、「為什麼要欺負新兵戰士」、「這表示他記錯班長的手機號碼，他慘了！他沒有跟班長回報」、「問他口令」、「是我會立刻叫他馬上給我回營」、「原來這種事情發生不只我幹過」、「以前報完平安，其實人都在小吃店，或三溫暖」。