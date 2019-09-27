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兒過敏愛將鼻孔挖到流血 母特製吸血口罩：再挖啊

2019-09-27 10:27聯合新聞網 綜合報導

一名媽媽抱怨有過敏性鼻炎的兒子愛把鼻孔挖到流血，讓她無奈之下只好將衛生棉做成口罩...
一名媽媽抱怨有過敏性鼻炎的兒子愛把鼻孔挖到流血，讓她無奈之下只好將衛生棉做成口罩，「威脅」兒子如果再挖就要戴上特製口罩。 圖／翻攝自「爆怨公社」
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每當季節轉換時，對有過敏的人來說是很痛苦的事，一名媽媽在臉書上抱怨有過敏性鼻炎的兒子很喜歡挖鼻孔，卻常常挖到流血，她勸阻很多次卻都沒效，靈機一動把衛生棉做成口罩，讓兒子看了直呼「這樣是要怎麼出去見人啦？」網友看了也大笑「妙招」。

原PO對兒子愛挖鼻孔的習慣很傷腦筋，她在臉書「爆怨公社」表示雖然已經講過很多次「別挖！不要挖！不可以挖！」但兒子就是無法抗拒挖鼻孔的爽感，常常挖完鼻孔後一抬頭或打個噴嚏血就流出來了，讓原PO大嘆心累，還說沾到鼻血的學校制服好難洗，最後無奈之下只好使出殺手鐧，特製一個超吸血的「口罩」。

原PO將衛生棉兩端打個洞，再綁上橡皮筋，乍看之下還真的有點像口罩。她警告兒子如果再挖鼻孔挖到流血，就要他戴上這個特製口罩，「吸收力特好，也省得還要匆匆忙忙抽衛生紙擦」。兒子看了也直呼戴這個無法出去見人，而且還嫌特製口罩太小片，原PO則開玩笑的說「放心！我還有好幾包大片的，還是你要夜用型？42公分？可以把你的頭繞一圈？」爆笑的對話讓網友看了也捧腹大笑。

網友看了之後大讚「好有創意，就是要諜對諜」、「高招」、「媽媽妳太有才了」；還有人開玩笑的說「阿姨這裡有尿布型的衛生褲可以贊助給你媽，整個套著頭360度全面守護，防風防隱私」、「這口罩是不是有點貴」、「要有香味，有翅膀的喔」、「這可以唷，我要來拿夜用的對付我兒子，不然常常洗床單上的鼻血也不是辦法」、「版主也可以給他兩條衛生棉條」、「打從我有記憶以來流鼻血流到現在，怎麼沒想到這方法」。也有網友建議原PO改善的方法，「益生菌有在吃嗎？聽說加減能改善」。

爆怨公社

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