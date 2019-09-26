幫妻換新iPhone手機 他發文表示「連老婆也更新了」

2019-09-26 21:09 聯合新聞網 綜合報導



圖為蘋果iPhone 11系列手機。 路透 分享 facebook

「幫老婆換完手機，老婆也換新的了」！一名網友發文表示，自從iPhone 11推出後，老婆的手機就時常當機不能用，但在幫她換完手機後，卻意外發現她舊手機用起來根本行雲流水，但原PO轉念表示「往好處想老婆因此變溫柔了」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，自從iPhone 11推出後，老婆的手機就一直怪怪的，一下當機、一下不能充電，而且也剛好到了可以續約的時間，於是就幫老婆換了新手機。

原PO表示，但他事後卻發現，老婆拿著舊手機傳輸資料時用的行雲流水，好像舊手機根本沒有壞，但他深呼吸一口氣後往好處想，發現換了手機後，不只手機更新了，連老婆都更新了呢！原PO說「老婆不僅眼神變得迷人、說話變得溫柔、笑容變得燦爛」、「就連晚上睡覺的睡衣也更新了」。

原PO也在貼文當中表示，「各位辛苦的媽媽們知道該怎麼做了吧，我就幫到這裡了」，更說「以下標記自己的老公」，引起網友熱烈討論。

許多網友在留言大讚，「這個老公優秀」、「太座安的好，生活沒煩惱」、「新手機換新睡衣，賺到了」，但也有許多網友表示，「這種更新老婆的維持度不久啊」、「狀態好點持續三天，普通隔天就打回原形」，也有人表示，各位老婆都想變溫柔。