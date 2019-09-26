她怨買新房被父扯風水挑毛病 網友讚：老公脾氣好

2019-09-26 17:25 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友和老公買了新房子，打算接父母來住，沒想到卻被父親依照風水指指點點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然時代在進步，但在台灣仍然有許多人深信風水說，一名女網友和老公剛買了一間新房子，沒想到女網友的父親看到房子的裝潢擺設後開始挑毛病，包括油漆顏色、家具擺放位置，甚至還搬出「左青龍、右白虎」之說，大門上方牆壁還被鑽了一個洞，讓女網友氣到不行，無奈的直呼「心很累」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示老公買了間房子，打算接岳父母一起住，而房子的擺設和油漆的顏色都全權交給原PO處理，但她抱怨父親從裝修一開始就意見一大堆，讓她覺得心很累。

原PO說父親很在意風水，小到窗框門框的顏色，到廁所門開的方向、電燈要怎麼弄、瓦斯爐要怎麼放，而且還會說「沒人這樣擺」、「沒人這樣放」、「沒人這樣裝」，全都要依照父親所謂的風水。

原PO舉例，父親直指客廳的桌子要怎麼擺才不會像棺材；而家中大門在右邊，冷氣管線想從左邊進來，父親卻扯到「左青龍、右白虎」，因為龍怕吵、虎怕臭，所以室外機不能放左邊要放右邊，導致原PO新做的大門上方牆壁被鑽了一個洞，讓她很無奈。

不只擺設，父親還指責老舊門框窗框漆成白色很像在辦喪事，所有的要求都讓原PO又氣又無奈，「第一次擁有自己的家，結果卻連自己想要的那種家的形狀都要受人干涉，覺得委屈覺得累」，原PO最後還氣憤的說「我去你X的爛風水」。

網友看了多數力挺原PO，「沒出錢都不要吵」、「我會叫我爸閉嘴。你女婿接你來一起住不是應該！請他認清這點」、「我覺得擺設看起來舒服就是好風水」、「 我都直接回，風水有屁用？真有用我們早就住帝寶了」、「講反了啦！龍怕臭、虎怕吵啦」、「出錢沒有啦，出意見最多」；還有人酸說「養老院的風水都很好，沒什麼問題」、「最近體會一件事，久住無孝子 」。

有些網友力勸原PO不要跟長輩一起住，「其實妳爸的控制慾這麼強，真的不要一起住，免得害了自己的婚姻」、「那還是不要一起住，因為我已經感受到未來萬一有點什麼不順，就會開始怪罪妳擺放位置不佳、顏色不對之類的風水問題」。更有網友大讚原PO老公，「我只覺得，妳有個很好的先生，自己父母，就自己去溝通吧」、「妳老公脾氣真好」、「妳老公最可憐」、「老公真的大愛」。