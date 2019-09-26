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剛買1小時的草莓蛋糕卻發霉 網揭「可怕真相」

2019-09-26 12:03聯合新聞網 綜合報導

網友表示自己蛋糕買不到1小時，卻在上面的草莓發現白色黴菌。圖擷自臉書社團「爆怨公...
網友表示自己蛋糕買不到1小時，卻在上面的草莓發現白色黴菌。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
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許多人都會去蛋糕店買蛋糕慶生，為了方便也會直接挑選櫥窗中的蛋糕，但若不仔細觀察，恐怕會買到不新鮮的蛋糕。日前有位網友在網路上發文，表示自己買了一個蛋糕，回家後就立刻放進冰箱，沒想到拿出來慶生時才發現上面已經發霉了，有網友就揭露蛋糕店的「可怕真相」。

這位網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己23日到蛋糕店買了一個生日蛋糕，並在拿回家後迅速放入冰箱，但蛋糕買不到1小時，在要慶生時打開才發現蛋糕上的草莓出現白色黴菌，讓他不禁大嘆「該死的慶生日⋯」，事後原PO將蛋糕拿回去退，店員表示可以換一個，但原PO卻不打算換貨而是直接退錢，他說「阿都買到發霉蛋糕了，誰還敢再吃下一顆啦」

貼文一出後，許多網友紛紛回應「可以買樂透了」、「太掃興了」、「退錢換別間買」、「好噁」，而也有人發現蛋糕上的水果似乎還出現螞蟻，「看起來好像是螞蟻耶」、「那鳳梨是被咬過嗎」、「誇張還有螞蟻...」

除此之外，有些網友也提出蛋糕可能有問題的地方，「現場的都是已經放上好幾天的」、「冰超過2天以上水果就會這樣乾掉了」、「果膠沒塗到（隔絕空氣），加上草莓本來就很容易中獎」，但有一位曾在蛋糕店上班的網友就揭露蛋糕店的真相，她表示「以前蛋糕店上班，蛋糕做好後可以放三至五天，上面水果爛了或醜了，會拿進去給師傅換水果，讓賣相好看一點，等到最後期限到了還沒人買，才會報銷掉。」

爆怨公社黴菌

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