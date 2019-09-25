爺爺帶孫子買手機 懂事孫說「最便宜的就好」讓網友讚爆

2019-09-25 21:27 聯合新聞網 綜合報導



爺爺讓孫子要買哪種手機都可以，但暖心弟弟卻說，最便宜的就好，讓網友大讚，好懂事。示意圖／ingimage 分享 facebook

近年來使用手機的年齡層下降，不少小孩更是手拿iPhone等高貴手機。近日有一名網友分享一則暖心故事，一位年長的爺爺帶孫子來買手機，並且讓孫選要買哪種都行，價錢不是問題，但弟弟卻表示只要最便宜的，讓原PO大讚，弟弟年紀小又懂事，跟吵著要iPhone的屁孩簡直是天壤之別。

近日一名網友在社團「爆廢公社二館」發文表示，遇到一位年長的老爺爺，帶著念國小的孫子來買手機。在挑選過程中爺爺一直說，讓孫子挑他喜歡的，並說價錢不是問題，看得出來爺爺非常疼愛孫子。

但原PO問弟弟想要哪種手機時，弟弟卻表示，只是要玩遊戲，買最便宜的就好，原PO繼續詢問，如果只是要玩遊戲，要不要直接買遊戲機呢，但在弟弟得知遊戲機價錢後卻說「有沒有便宜的手機就好」。

原PO表示，當下心裡非常感動，因為之前遇過因同學們都拿iPhone，所以也要買iPhone的小孩，深深覺得這種貼心懂事的小孩不多見了。原PO更大讚弟弟，家教非常成功，他爺爺一定非常欣慰。

文章一出讓許多網友紛紛留言表示，「好乖、好懂事的孩子」、「爺爺沒有疼錯小孩」、「爺爺疼他值得了」，但也有網友感嘆表示，現在很多小孩都會比較誰的東西比較好，如果沒有或東西比較爛，就是一件很丟臉的事。