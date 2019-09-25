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火車遇「佔位公主」！要求換位0歉意回「有差嗎」他秒反擊…結局超爽

2019-09-25 20:03香港01 記者向樂高／報導

台灣一名網民抱怨，在火車上發現一名女生坐在他靠窗的位置，於是他請對方讓座，想不到...
台灣一名網民抱怨，在火車上發現一名女生坐在他靠窗的位置，於是他請對方讓座，想不到對方竟反罵樓主。 （資料圖片）
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乘搭交通工具有劃位理應根據座位坐，即使要與他人調位亦應禮貌詢問，不過台灣一名網民抱怨，在火車上發現一名女生坐在他靠窗的位置，便請對方讓座，詎料對方竟反罵樓主「換個位子而已有差嗎」，樓主於是立刻以強硬的態度奪回座位，再憑一通電話擊退對方，不少其他網民也同意「態度嗆就沒必要太客氣」。

該名網民在facebook群組「爆怨公社」發文，憤怒的說「一上火車馬上怒火上來」。他指，一位女生坐在他靠窗的位置上，於是就好聲好氣地請她讓位，沒想到對方不但沒有打算起身，還說「換個位子而已有差嗎」，讓樓主瞬間暴怒，強硬要求奪回座位，又稱自己「受軟不受硬」，「公主病請不要出門」。

樓主也在留言處補充，因為對方的態度實在讓他不滿，更有種「把自己當公主」的口氣，若對方態度很好或是東西很多不方便，其實也會選擇跟對方換位子，但遇到這種人就「決不會讓步，堅持把位子討回來」，而那位女生看到他態度強硬後，才摸摸鼻子坐回自己的位子。而那時樓主的朋友剛好來電，於是他當着對方的面，立刻抱怨起來，瞬間有種反擊的快感。

不少網民都認同樓主的做法，認為女生太沒禮貌，「有些人就是覺得理所當然」、「既然沒差就請她換位置啊」、「態度嗆就沒必要太客氣」、「如果態度好，你或許還會讓位」、「沒差那我幹嘛買票」，也有網友建議，遇到這種狀況可以找列車長來協助處理。

樓主稱自己「受軟不受硬」，「公主病請不要出門」。（「爆怨公社」fb圖片）
樓主稱自己「受軟不受硬」，「公主病請不要出門」。（「爆怨公社」fb圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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