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妻手術需包尿布夫一句「我不會」打發 網友：不會學嗎？

2019-09-25 20:33聯合新聞網 綜合報導

太太做完心導管手術，手腳無法動彈，沒辦法自己上廁所，先生卻還不願意幫忙包尿布。示...
太太做完心導管手術，手腳無法動彈，沒辦法自己上廁所，先生卻還不願意幫忙包尿布。示意圖／ingimage
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手術完的病人通常需要充分的休息，很多時候也需要仰賴家人的照顧。不過近日一名陳小姐發文表示，目睹一位先生不願意幫自己手術後的太太包尿布，只說了一句「我不會」。文章一出讓許多網友留言表示，「這種老公很不行」。

一名陳小姐在社團「爆怨公社發文表示，在醫院聽到對面病床夫妻的對話，太太因為剛做完心導管手術，手腳都不能動，沒辦法自己上廁所，所以需要包尿布，但沒想到她先生卻丟下一句，「我不會包」，棄自己的妻子於不顧，好險最後有好心護理師願意幫忙，才得以解決。

在包完之後，太太詢問先生，「你以前都沒包過小孩的嗎」，先生則反問，「妳什麼時候有看過我幫小孩包尿布」，太太繼續追問，「那以前都沒看我包過嗎」，先生則表示，誰會去看這個。

聽到這段對話，讓原PO傻眼表示，「不會包很驕傲嗎？還好我先生都會幫我包」。也說，夫妻本來就該互相照顧，沒有人生下來就什麼都會的，遇到了就是要學。

文章一貼出讓許多網友傻眼表示，「老婆都這樣了還不願意做」、「不及格的老公」、「老公講這種話真的很不行」、「突然覺得有這種老公真是倒楣」，也有許多人表示，天底下沒有學不會的事，只有肯不肯學的人。

手術夫妻爆怨公社

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