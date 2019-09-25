ATM卡住存6萬2變2萬5 10天後在「神秘區域」找到了

2019-09-25 14:14 聯合新聞網 綜合報導



網友使用ATM存錢，意外被吃掉3萬7千元，10天後又神奇出現。報系資料照 分享 facebook

到ATM存6萬2千元，結果只剩2萬5千元？一名網友在「爆怨公社」分享這起離奇的烏龍事件。這名網友日前到ATM存錢6萬2千元，但操作過程中ATM卻故障。當行員來處理時，點算鈔票後發現只剩2萬5千元，令這名網友不敢相信。然而更神奇的是，10天後，消失的鈔票竟失而復得。

這名網友24日在「爆怨公社」發文，約莫10天前他使用銀行的ATM存6萬2千元現金，ATM發生故障，原po趕緊去找行員處理。當下銀行人員將ATM的鐵門拉下，將機器打開發現點鈔的「暫存夾」裡，除了有原本存入的鈔票外還有條橡皮筋，就是這條橡皮機造成機器故障。

接下來行員開始數錢，但清點完後只算出2萬5千元，令原po相當緊張。由於雙方說法落差太大，因此調閱監視器確認，據原po描述，影像當中她擺動鈔票的次數並沒有60幾下，也就是當時原po手中的鈔票的確不如原po所說的6萬2千元那麼多。

原po趕緊道歉但仍不死心，仔細回想有可能在哪裡把錢弄丟，甚至一度回到銀行確認銀行的作業流程，並讓銀行工程師將機器拆開解說構造，但都找不到遺失的錢，原po只好死心，並買飲料向銀行人員賠罪。

但故事還未結束，事件發生的第11天，銀行突然打電話給原po，表示有位客人操作ATM出問題，依據SOP同樣將機器打開清點鈔票，沒想到除了這位客人的錢外，還多出3萬7千元，與原po遺失的錢數量穩合，就這樣失而復得。

原po解釋，當天機器在算鈔票時，前面先算了3萬7千元，進入暫存夾與錢箱中間的「軌道」，直到碰到橡皮筋機器故障，前面的錢就這樣卡在軌道中。由於銀行人員不會每天清點錢箱的錢，多半在有客人反應錯帳才會打開，才會在第一次詢問時沒發現遺失的3萬7千元。

原po認為這筆錢是「失而復得」並圓滿落幕，並提醒大家要注意使用提款機時不要夾帶不是鈔票的東西。貼文一出許多人在底下留言：「我之前也是沒放好機器，好像沒辦法正常點鈔票」、「我也碰過這樣的事，但我比你聰明，當天我就請行員把提款機打開，在軌道上就發現」。