東區超兇深V妹真實職業「現役海軍」！ 網暴動：想簽下去

2019-09-24 20:54 聯合新聞網 綜合報導



趙芸表示，自己是職業軍人。 youtube影片截圖 分享 facebook

由網紅「黑男」開設的《街頭邱比特》節目，時常到台北東區街頭，幫單身男女尋找另一半，新奇的題材吸引許多人觀看，訂閱粉絲多達24萬人。近日該團隊的一支影片再度引起熱烈討論，原來影片中的女主角職業是職業軍人，但甜美臉蛋姣好身材和職業的反差卻讓網友都超驚訝，更有人開玩笑表示「想簽下去！」

在最新一集的《街頭邱比特》中，黑男與代班主持人露西一樣穿梭在他們的老地點尋找配對，沒多久眼尖的露西便發現了這名身穿純白深V洋裝、露出傲人上圍，有著白皙長腿的長髮正妹，趕忙向前詢問後得知這名叫趙芸的的年輕女性居然是現役的海軍軍人，雖然甜美的笑容使人融化，但帥氣的職業名一出不禁讓人肅然起敬，

網友稱她是最美海軍。 youtube影片截圖 分享 facebook

趙芸當天穿著白色雪紡深V連身裙，內衣相當明顯，大方露半球更是相當吸睛。就連露西都忍不住動手「吃豆腐」，經過趙芸同意後，露西往她的胸部點了幾下，直呼「真的觸感非常的好。」趙芸也吐露自己是D罩杯。而留言處的網友都紛紛表示，「海軍職業軍人人數要上升啦！」、「報名海軍了」、「是國防部派出來招募兵源的嗎！女生漂亮身材好啦！」、「怎麼都沒看過那麼漂亮的學姊...」、「娜美與羅賓的綜合體吧」。

露西忍不住伸出鹹豬手。 youtube影片截圖 分享 facebook

接著主持人在問完這位超辣軍人的理想型條件後，開始在東區街頭幫她尋找適合的人選，經過一番波折，終於找到一位來自西藏的型男，2人透過主持人給的任務下，男生背起女生，畫面中就像偶像劇般充滿了粉紅泡泡，登對的畫面讓不少網友直喊好羨慕。