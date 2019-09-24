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佛心便當60元被嫌貴老闆娘氣炸不做了 網友：不要關門啦

2019-09-24 20:11聯合新聞網 綜合報導

一名便當店老闆娘，4配菜加1主菜的便當賣60元，結果卻慘遭客人嫌貴還「翻白眼」，...
一名便當店老闆娘，4配菜加1主菜的便當賣60元，結果卻慘遭客人嫌貴還「翻白眼」，讓她氣的大喊「老娘不做了！」圖擷自爆怨公社
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現今台灣物價不斷上漲，任何開銷都必須精打細算，不少餐飲業可能都在咬牙苦撐。日前屏東一名便當店老闆娘，一個4樣配菜加1樣主菜的便當賣60元，結果卻慘遭客人嫌貴還「翻白眼」，讓老闆娘氣的大喊「老娘不做了！」沒想到在結束營業的最後一週一個便當佛心價賣50元，卻還被客人嫌「為何沒附湯」，讓她再度氣炸，不過眾多網友看完後都紛紛跪喊「不要關門阿」。

老闆娘在爆怨公社PO文提到，在現今物價什麼都漲的年代，她一個4樣菜加1主食的便當賣60元，還被客人嫌貴，甚至有時幫客人外送便當時只是稍微延誤了5分鐘，送到之後也一直道歉，什麼「鬼要求」都盡量配合，但客人仍不領情還「白眼」加「臭臉」的回敬原PO，讓她忍不住氣得直呼「到底還想怎樣」。

更誇張的是，在收店的前一週老闆娘佛心一個便當賣50元，但卻還是有客人質問她「為什麼沒附湯」，忍無可忍的她大罵「欠你們的嗎？」因為她想說最後一個星期全部便當大特價賣50元，已經對客人很好了，卻還遇到這樣的客人實在讓她心灰意冷。

經過這幾次的經驗讓這名老闆娘領悟到「餐飲業是一個需要EQ能力極高的人才適合做的工作」，還氣炸表示「別想要我再賣笑，如果再ㄍㄟ笑（裝蒜），不要怪闆娘我撿到槍囉」。

貼文中原PO也附上便當照，只見60元的便當內的配菜有小黃瓜、玉米、番茄炒蛋和香腸切片，主菜則有一片超級大的炸豬排，網友看到後都紛紛驚呼「超便宜」，留言表示「這個價格也太佛心」、「這樣沒有75塊隨你」、「用新台幣讓它下架！」、「根本就不貴好嗎？吃米不知米價」、「60元明明超佛心，是台灣貪小便宜的人太多了」、「60元一個還外送，老闆娘真佛心！」、「這樣賣60？給我地址我想去朝聖」。

甚至有網友分享過去經驗，表示曾發送便當給低收入戶還被嫌棄「菜色這樣？我不要了」。更有同樣經營便當店的網友說「身為同路人，為了養家我們店還在撐」。

便當爆怨公社餐飲業

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