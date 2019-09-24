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高雄發財車載滿能量石「全部1元」 網戳破真相怒批：超貴

2019-09-24 10:34聯合新聞網 綜合報導

一名高雄女網友，近日在街頭上看到一輛發財車，後車斗上載滿了顏色深淺不一的「能量石」。該車上貼滿了「全部一元」的宣傳標語，不過眼尖網友仔細看過之後，發現事情並不單純，引來一面倒的留言，直喊根本「貢潘啊！」

發財車載滿能量石，乍看只要1元就能帶回家。 圖擷自爆廢公社二館
發財車載滿能量石，乍看只要1元就能帶回家。 圖擷自爆廢公社二館
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有女網友於臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張圖，一輛發財車載滿橙紅色的能量石，並且標榜「只要1元」，價格便宜到讓她嚇到猛問是否真的有人敢買，「是不是盜墓來的啊？」。照片曝光之後，有網友表示自己也曾遇過，「今天也碰到這台車」、「最近常看到這種神奇貨車」。

網路上搜尋能量石，價格從數百元到上千元都有。不過這台車上貼滿了「通通1元」、「全部1元」、「任選1元」等標語，對此有網友表示，當覺得自己撿到便宜時，那肯定就是上當了。

有人仔細看了照片之後，發現魔鬼藏在細節，其中一張標語左上角寫著小字的「1公克」，也就是說1元其實是指1公克的單價。「這一顆秤起來都要好幾千」、「1公克1元也超貴！貢潘啊！」。而有網友曾經買過分享心得，認為品質並沒有很好，「感覺是化學物質處理過的」，終究還是一分錢一分貨。

這種攬客手法引來一片罵聲，「做生意不能誠實一點、直接一點嗎」、「爛招數騙貪小便宜的」，還有人笑說買完之後就會充滿怒氣的能量。而且該發財車一旦賣過一兩次之後，從此就不會再出現在同一個地方了。

石頭爆廢公社

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