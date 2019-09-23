他整理阿公遺物驚見支票 網熱議：42年前10萬元有多大

2019-09-23 19:56 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友在整理阿公的遺物時，從衣櫃中發現一張類似支票的紙張，上頭還寫著「新臺幣壹拾萬元整」。圖擷自 爆系知識家 分享 facebook

幫過世阿公整理遺物，竟意外發現42年前的10萬元支票！日前高雄一名男網友在整理阿公的遺物時，從衣櫃中發現一張類似支票的紙張，上頭還寫著「新臺幣壹拾萬元整」，但他卻不知道這張票到底是什麼用途，因此將照片PO上網尋求廣大網友協助。

這名男網友在臉書「爆系知識家」PO文分享，他日前在整理過世阿公的衣櫥時，意外發現一張看似支票的紙張，上頭除了金額外一旁還清楚標示日期是民國66年12月5日，距今已過了42年，還是華南商業銀行所開立的支票，雖然這張支票可能已無法使用，不過仍讓原PO相當好奇這張支票的用途。並表示由於阿公已不在世上，衣櫃整理出來後家人對此也不清楚，所以才PO上網請教網友。PO文一出後，網友除了探討這張票的可能的用途，更多網友紛紛討論「民國66年的10萬元有多大啊？」

許多網友羨慕的留言表示「你家以前好有錢，民國66年台幣10萬是什麼概念...」、「通膨後，66年10萬元到現在應該有200萬」、「那時代台北市以外80萬就一棟3樓透天是真的」、「根本有錢人」、「證明阿公曾經好野（有錢）過」、「10萬元真的很多錢，當時一包統一麵才4塊錢」、「比較鄉下的地方好像可以買半棟透天」。

不少專業網友也替原PO解惑，紛紛猜測這是支票沒錯，但是因為已經放了40年以上，恐怕早已不具效力，「這個看起來是私人開立的支票，依民法債權債務，恐怕早已失效」、「是支票，但是已經過期了」、「支票到期日後一年內可憑票支付，但是這已經是無效票據了」、「有可能是你阿公借別人錢，對方開的還款支票，但因為還不出錢，去交換也是退票所以就擺著了」。另有網友稱讚此票「保存得真好」，有人建議發文者好好留著它，「就這支票背後所隱藏的故事，非常具有收藏價值」。