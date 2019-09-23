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年輕女子身體不適坐博愛座 竟引老人一路指責

2019-09-23 16:31聯合新聞網 綜合報導

一名女子搭乘高鐵自由座車廂時，坐在博愛座上遭年長先生質疑。 示意圖／聯合報系資料...
一名女子搭乘高鐵自由座車廂時，坐在博愛座上遭年長先生質疑。 示意圖／聯合報系資料照片
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博愛座文化至今仍有人認為是老人、孕婦及身障者的專屬，但這觀念要改一改了！一名網友在網路上發文表示，搭乘高鐵自由座車廂時，見附近沒有需要坐位的民眾後，就坐上博愛座，而隔壁的年長人士見狀，便對她一連串的指責，原po表示，因為身體不適才坐在博愛座，沒想到卻遭對方謾罵。

一名網友在《爆怨公社發文指出，日前她搭乘高鐵從台中到新竹自由座列車，原po確認座位附近並無孕婦、老人或殘疾人士等後，就坐在兩人座博愛座的其中一個位子上，此時，隔壁一名年長先生卻開口質疑她為什麼坐在博愛座，原po則回，因為生裡期，所以身體不舒服。

接著，這名先生便開始一連串的說，「年輕人這樣不行啦，講一下就臉臭坐博愛座」、「妳看起來很年輕啊，而且那個來不需要吧」，後來，原po表示，若繼續坐在那個位子上，會更不舒服，所以就起身，之後也沒有人再坐那了。

事後，原po請了車組人員向年長先生說明博愛座的用意，也希望大家能夠宣導，避免之後又有人遭受如此對待。

而網友也針對此事回應，「每次看到這種文章，都要提醒自己，老了不能變成這樣」、「跟這種老人對話妳就踏入陷阱了，漠視是最好的回應」、「我現在出門都用球棒當拐杖，沒有這個問題，樓主可以試試看」。

女子上網發文表示當時的情況。圖片來源／爆怨公社
女子上網發文表示當時的情況。圖片來源／爆怨公社
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女子上網發文表示當時的情況。圖片來源／爆怨公社
女子上網發文表示當時的情況。圖片來源／爆怨公社
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高鐵博愛座爆怨公社

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