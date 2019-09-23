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餐飲外送員常遲到？他點出六關鍵原因網友全體諒

2019-09-23 13:19聯合新聞網 綜合報導

外送平台正夯，不過也造成不少消費糾紛。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
外送平台正夯，不過也造成不少消費糾紛。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
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各行各業都有辛苦工作的一面，在抱怨之前不妨多點體諒。近日有名外送員在《爆廢公社》上分享送餐經驗，他表示時常聽到客人抱怨等很久，其實背後有六個原因延誤外送員的到達時間，而網友看了表示「每一份工作都有不為人知的心酸和苦」。

原Po在《爆廢公社》上解釋，通常客人等很久有六個原因，第一店家現場客人多，外送單也增加，第二通常店家會先做內用客人，再做現場外帶客人的單，最後再做外送單，因此光等店家製作餐點就會延遲許久。

而第三點是外送員手上不只一張單，當一組顧客有問題，則會影響到後續的送餐時間，像是學生叫餐預訂時間為正午12點，外送員11點30就會在校門口等候，不過學生出來都12點10分了，另外商業大樓等電梯、醫院護士叫餐等狀況，一來一往的也要花費20分鐘。而改地址或是找不到地址等狀況，更是不記其數，這都會影響到抵達時間。

第四點則是客人訂餐未取，回報客服要花許多時間，第五點取餐時客人才翻箱倒櫃找錢，第六點為喝酒客人要求幫忙買東西。原Po表示「司機也想快點完成訂單，賺取下一筆訂單，我明白等很久，但我們也是日曬雨淋為你們送餐」。

對於提前告知客人晚到原因這點，原Po補充「系統是拿到餐點才能有客人資料，重點是外送員沒辦法挑單只能照系統走」，網友看了文章紛紛鼓勵原Po「我覺得外送真的都很辛苦」、「若沒有做過服務業的，真的很少會將心比心」、「 辛苦了！路上騎車要小心」。

原Po發出被客人怒罵的對話，並解釋餐點延遲原因。圖擷自爆廢公社
原Po發出被客人怒罵的對話，並解釋餐點延遲原因。圖擷自爆廢公社
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美食外送爆廢公社

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