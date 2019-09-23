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陸最近網管超嚴 連官媒也哀號…都是為了這件事

英雄惜英雄？直播主連千毅被捕 館長親上火線回應

2019-09-23 10:00聯合新聞網 綜合報導

館長陳之漢開直播回應連千毅被捕事件。圖擷自YouTube
館長陳之漢開直播回應連千毅被捕事件。圖擷自YouTube
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知名直播主連千毅日前與寵物店直播主鄭又仁爆糾紛，遭成高雄街頭鬥毆、槍擊事件不斷，檢警大動作追查將鬧事份子逮捕到案。而網友也好奇日前才與連千毅共同直播的館長陳之漢，對於此事是否還抱持著「英雄惜英雄」的想法，館長昨（22）日開直播回應「做人不要落井下石，不方便做任何評論」。

面對大批網友要求館長發表對連千毅的看法，他終於在昨（22）日抽空直播，直播一開始館長解釋，所有的消息都是看到新聞才得知，他表示「做人基本道義，不要落井下石，且這種兄弟事、社會事的複雜程度超乎你我的想像」，館長解釋，這件事情的是非對錯他都不清楚，因此不方便做任何評論。

連千毅疑似賣假貨引來不少民眾謾罵，昔日邀請來賓遭人唾棄，館長也在直播中坦言「做直播邀請來賓都是大家喜歡看的，如果做直播就要（為當事者）負責，我做（邀請）好多人噢，我都要負責（嗎）」，他進一步說明做直播本來就是這樣，不管是話題人物是正面還是負面的都會邀請。

館長強調「這不是不敢評論，是你不知道事情經過要怎麼評論」，面對流言四起他無奈的回「硬要把連千毅的事情跟我兜在一起，一大堆人等著黑我，你們就慢慢黑，跟我做過直播的人只會越來越多」，並預告接下來的直播將邀請台北市議員邱威傑呱吉）、台灣基進黨發言人陳柏惟以及香港議員朱凱迪，討論時事話題傾聽各立場聲音。

網友看完直播有人批評館長見風轉舵「互挺出事馬上切割，輕描帶過」、「今天講話很心虛」：也有人認為「這已經不是挺不挺連千毅的問題了，不要太偏激了，事情的真相就是檢調偵辦了」、「真的不知道的事情還是別亂說的好避免被牽扯」。

館長陳之漢連千毅直播主呱吉邱威傑陳柏惟香港

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