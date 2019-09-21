超商找零裝夾鏈袋好貼心？一問才知兒子這麼海派

2019-09-21 14:23 聯合新聞網 綜合報導



兒子買東西後找零都會放在夾鏈袋中。圖／取自 爆怨公社 分享 facebook

小朋友買東西糗事多！一名網友表示，兒子出門買優酪乳後，回來零錢與發票都會裝在夾鏈袋中，本以為是店員貼心，打算親自致謝時，店員卻笑回「他（網友兒子）都跟我說零錢太多不用找了，所以我就給他袋子裝回去，比較好拿」，真相讓網友傻眼，無奈表示「萬一拿一千給你沒找回來，我是不是也得認了」。其他網友則大讚「兒子不錯，海派作風以後是當老闆的料」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示，就讀幼稚園中班的兒子下課後都會到隔壁超商買優酪乳，通常會拿剛好的零錢給兒子，但偶爾沒有零錢只好拿百鈔給他，該網友也叮嚀兒子「你手上有優酪乳不好拿，所以找的零錢放口袋就好」。

該網友表示，兒子回來時零錢與發票都被裝在一個夾鏈袋或紙袋中，她不禁覺得店員非常貼心，事後想拿著夾鏈袋去還給店員，並親自向他道謝，便與兒子一起去超商，正要謝謝店員的貼心服務時，店員卻大笑說「他都跟我說零錢太多不用找了，所以我就給他袋子裝回去，他也比較好拿啦！」真相大白讓她又好氣又好笑。

其他網友則表示「兒子有前途，是當老闆的料」、「海派作風」、「店員很貼心」、「闊少是要從小培養」、「從小就這麼大方」、「夠大器」，也有人開玩笑建議「下次給他信用卡好了」。