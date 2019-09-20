臉書上見3.5噸冷氣只賣1萬5 她匯款後驚覺「死定了」

2019-09-20 17:54 聯合新聞網 綜合報導



冷氣是夏天必備的家電用品，但網路上買家電要特別小心別受騙上當。圖／ingimage 分享 facebook

常看到很多人都提醒在臉書上購物千萬要當心詐騙，就有位女網友發文抱怨自己在臉書上看到有人在賣一台3.5噸的冷氣，售價只要1萬5，讓她心動的與賣家聯絡，沒想到竟然上當受騙，還損失了1萬元，讓她自嘲的說「沒有人跟我一樣笨」。

一名女網友在臉書上看到有人便宜販售冷氣，一時貪小便宜下訂匯款，結果遭到詐騙。 圖／翻攝自臉書「爆廢公社」 分享 facebook 這名女網友在臉書「爆廢公社」寫道日前在臉書上看到有人在賣一台日立變頻冷氣，規格是13坪（3.5噸），只賣1萬5千元，因為她從來沒看過這類的詐騙銷售文，因此第一時間沒有想到是騙局。原PO說有跟賣家詢問過為何只賣1萬5，對方表示冷氣是親戚給的，所以才便宜賣出，賣家還拍了一張身分證來取信，讓原PO深信不已，於是便下訂並匯了1萬元訂金給對方。

賣家還說冷氣寄出後會將貨運單拍照傳給她，但原PO卻遲遲等不到對方傳送的照片，也因此讓她開始起疑。她和先生利用另一個Line帳號，假裝是其他買家和對方聯繫，並詢問冷氣是否還在？沒想到對方竟然馬上回覆「還在」，讓原PO夫妻倆互看對方，驚覺「死定了，我們被騙了」。

原PO趕緊打電話到防騙專線「165」通報，並且等候警方通知他們去做筆錄，事後警方查詢時已顯示帳戶通報凍結。原PO懊悔地說在匯款前其實就有第六感覺得可能是詐騙，卻不知道為什麼還是信了，她知道自己太笨了，只希望將自己的經歷貼文給大家看，希望不要再有人受騙上當。

原PO的受騙過程也讓網友感到很不可思議，紛紛直呼「太貪啦」、「看LINE ID就知道詐騙」、「這個好像很多人po說是詐騙了」、「涉世未深」、「希望您有學到教訓了」、「拜託，別用臉書買冷氣，不如跑去全國電子買還比較划算」、「看到一次檢舉一次，想不到還是有人被騙了」、「詐騙集團騙1000人，只要1個上當就賺翻了，難怪台灣是詐騙天堂」，還有人提醒「被這種騙要小心二次詐騙，他們會冒充銀行、警察打電話再次詐騙」。