幼稚園女兒嫌土水師傅衣服髒 母機會教育獲讚賞

2019-09-20 16:08 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友在餐廳看到一位年幼女孩嫌土水師傅衣服髒，女孩的母親當場機會教育告訴女兒要尊重他人，讓這名女網友深受感動。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 職業不分貴賤，每個行業都有其專業度，都應該受到尊重。一名女網友帶朋友到牛排館用餐，期間進來了一對土水師傅夫妻檔，女網友這時聽到她後方一位才幼稚園大班的小女孩說「叔叔阿姨的衣服髒了，沒有先洗澡才來」，現場氣氛頓時顯得尷尬。小女孩的媽媽展現高EQ，現場給孩子機會教育，告訴她要尊重別人，讓女網友看了大讚教育真好。

女網友在臉書「爆廢公社」貼文寫道，昨天和友人到牛排館用餐時，在她後面的位置坐著一對母女，小女孩只有幼稚園大班的年紀。在等餐點的時候，進來了一對年輕夫妻，從他們的裝扮看得出來是土水師傅，小女孩看到他們突然說「媽媽~叔叔阿姨的衣服髒了，沒有先洗澡才來」，雖然小孩子無心的言語並非歧視，但仍讓人聽了很尷尬。

小女孩的媽媽當眾給予孩子機會教育說，「不可以這樣說人家！媽媽跟妳說，叔叔和阿姨是在幫人家蓋房子的，太陽很大也要繼續工作，因為他們怕別人沒有地方住，所以要趕快把房子蓋好」，媽媽還舉例說「妳在學校的時候，在大太陽下老師會叫你們趕快進教室對不對？可是叔叔阿姨不可以休息一樣要工作，就是太熱了，所以進來吹冷氣吃東西，他們吃完了又要工作，是不是很辛苦？」小女孩聽了後很懂事的點點頭。

媽媽最後還問「那我們可以笑人家衣服髒嗎？」小女孩搖搖頭說「不行。媽媽我錯了」，然後跑去倒了2杯紅茶端給那對夫妻，還很有禮貌的說「叔叔、阿姨辛苦了，我不該笑你們衣服髒髒，對不起」。禮貌又貼心的舉動讓這對夫妻感動的對小女孩的媽媽比了個「讚」，原PO也跟小女孩的母親表示敬意，大讚教育真好，而對方則表示「每個人都是需要被尊重的，我要我的孩子學會尊重別人」。

文章獲得網友迴響，許多人也稱讚這位母親的家教真棒，「這樣的教育不多了」、「用比喻的讓孩子懂工作的辛苦要尊重別人，有智慧的媽咪」、「這樣家教越來越少，妹妹也很可愛，端茶賠罪」、「超感動的，畢竟現在還是很多家長用歧視的言語在教小孩看待勞工」、「可惜這樣的家長不多了，我看到更多的是大恐龍帶小恐龍」。

還有網友也分享自己的家庭教育，「非常棒的教育，我也是教育我的小孩，看到垃圾車經過，要大聲說『謝謝叔叔，辛苦了』，希望讓他們感受到」、「我女兒也說過垃圾車很臭...我也是跟他說沒有這些人幫忙收垃圾，臭的就是家裡⋯所以他們的工作很偉大和辛苦」。