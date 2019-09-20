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搭手扶梯站左側滑手機被阿伯瞪 他回嘴「不會走樓梯喔」引論戰

2019-09-20 13:10聯合新聞網 綜合報導

搭乘手扶梯要站左邊、站右邊一直都沒有明文規定，但是台北捷運長期有「右側站立、左側...
搭乘手扶梯要站左邊、站右邊一直都沒有明文規定，但是台北捷運長期有「右側站立、左側通行」文化。手扶梯站立示意圖／聯合報系資料照
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一名網友搭乘高鐵，下車搭乘手扶梯時站在左側滑手機，過不久有一名阿伯瞪著他並且不爽的說，「借過我在趕時間」，但PO文網友也不甘示弱的回嗆，「趕時間不會走旁邊的樓梯喔」，引發網友論戰。

日前一名網友在論壇《PTT》PO文表示，他搭乘電扶梯時站在左側滑手機，之後被後方阿伯不爽的說，「借過我在趕時間」，原PO回阿伯「趕時間不會走旁邊樓梯嗎」，但阿伯大罵真是沒禮貌，讓他傻眼PO文詢問，「趕時間的人不走樓梯到底在想什麼，明明樓梯空成那樣」。

文章一出引起正反兩方熱烈辯論，有網友認為走手扶梯比走樓梯快，而且也比較省力，「以物理學角度而言，如果人走路速度都一樣，相同距離電扶梯比較快」、「電扶梯比較快阿，你有先動腦再發言嗎？」、「因為比較輕鬆」、「互相理解一下吧」。

更有人罵原PO是正義魔人，並說，「你覺得比較快你就走樓梯啊，無聊」、「給個方便是有多難？還好意思滑手機」、「人互相想一下，站左邊就得讓你哦？笑死人的邏輯」、「他的想法其實跟你蠻像的啊，都只顧到自己的需求而已」。

雖然沒有明文規定，但是台北捷運長期有「右側站立、左側通行」文化，但也有人看不慣這種文化，形容是陋習，並贊同原PO表示，「台灣習俗了改不了幫推」、「有樓梯的話本來就該走樓梯，電扶梯本來就不應該分左右邊」、「趕時間就給我走樓梯啦」。

捷運北捷

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