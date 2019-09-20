老闆霸氣「脫單給2萬還放2周有薪假」 網友超羨慕

2019-09-20 12:09 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友請假想問老闆是否要找人代班，卻被對方嗆快去找男朋友。 圖／ingimage 分享 facebook 一名女網友因為要帶媽媽去看病，於是向老闆請假，她問老闆是否需要找人值班，但老闆表示自己會在公司，而且別的女同事有男朋友，不要打擾人家團圓，甚至還以此要這名女網友快去找一個交往的對象，如果成功就會給她2萬元還放假。女網友把兩人的對話貼到網路上，羨煞許多鄉民，還開玩笑的說「別人的老闆總不讓人失望」。

女網友在臉書「爆廢公社」貼出和老闆的對話，內容看到她日前向老闆請假，表示今天（20日）要帶媽媽去醫院照胃鏡，還問是否需要請其他休假的同事來值班？老闆則很爽快的回覆一個字「去」，而且還表示自己會在公司，不需要找休假的同事來值班。

不過原PO有點不放心，又再問了兩次「真的不用？」還說有同事願意幫忙代班，但老闆不耐煩的回嗆「當我死了逆？你們休假來值班算加班，不要挖洞給我跳，我很窮，沒有錢給你們加班」，甚至還幫那位願意代班的女同事說話「人家男朋友不是星期四回來？讓人家團圓一下會死是不是？」

一席話讓單身的原PO聽了好吃醋，回說「你就對她那麼好」，沒想到老闆霸氣再嗆「誰叫妳沒人要，不然妳也去找一個男朋友啊，找到我就放妳2個禮拜假，帶薪，再給妳2萬放假，現金不開票」，讓原PO哭笑不得的說「為難我」。

網友看了留言大讚「好霸氣的老闆」、「珍惜好老闆」、「這老闆好有趣，我喜歡」、「這老闆靠北的很可以」、「好老闆是三輩子修來的福氣」、「其實妳老闆人還不錯欸，只不過愛講幹話」，還有人問「我可以去上班嗎？」、「缺人嗎？」、「什麼工作，福利這麼好」。更有許多人開玩笑要應徵男友，「報名假男友，現金對分」、「趕快找一個領獎金」、「我相信這樓馬上就會蓋起來，許多人會來做妳男友了」、「哪裡可以報名」、「怎麼覺得妳被嗆的蠻習慣的」。