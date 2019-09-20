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36年電扇天天吹都不壞 網友：現在家電不能比

2019-09-20 10:00聯合新聞網 綜合報導

網友在臉書上PO出家中使用超過30年的骨董電扇。 圖／翻攝自爆廢公社
網友在臉書上PO出家中使用超過30年的骨董電扇。 圖／翻攝自爆廢公社
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電風扇是每個家庭不可或缺的一項電器用品，但不知道是否是因為現在的電器太不耐用，往往使用不到幾年就損壞。一名網友在臉書PO自家的骨董電扇照片，表示這台電扇已經使用超過30年，比他的年紀還要大，天天吹都還不會壞，貼文引來網友回響，也有許多人分享家裡耐用的老電扇，還有人開玩笑的說難怪這家公司會賠錢。

網友家中夏普1972年的微波爐。 圖／翻攝自爆廢公社
網友家中夏普1972年的微波爐。 圖／翻攝自爆廢公社
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原PO在臉書「爆廢公社」寫道家裡這台大同電扇從民國72年使用到現在，天天吹都不會壞，依然正常運作，不像現在便宜的電風扇用個3年就報廢了。從他的照片可看到這台電風扇與現在的電扇外型不同，外觀相當復古，中間的品牌Logo也較為泛黃，而開關按鈕不同於現在的電風扇都在底部，原PO家的電風扇開關則在機體的中間。

照片一貼出也引來網友們討論，「以前的家電跟現在家電根本不能比，以前不會偷工減料，現在的家電都有個年限，不會讓你用太久」、「大同的都很耐操，電鍋也是」、「越單純越沒有電子零件的家電越耐操」、「現在你哪個設計師敢設計出耐用的產品，公司一定把你踹飛」、「舊家電就差耗電而已，但耐用度只有驚人」。還有網友開玩笑的說「怪不得大同不賺錢，東西太耐了，電鍋也是耐用」、「難怪大同快倒快倒的，一台電風扇吹30~40年」、「以前的東西就是失敗在不會壞」。

原PO也好奇地詢問網友們家裡有什麼耐操的電器用品，許多人也紛紛貼出照片留言分享說「我家的聲寶用了30年，新的都壞好幾台」、「用了快30年的除濕機」、「夏普1972年的微波爐沒壞，用到第45年讓他退役，他是沒壞的喔」、「40幾年的Hitachi冰箱，持續服役中」、「燕聲老卡帶錄播機，年份不知道，長輩傳下來的」。

網友分享的超過40年的Hitachi冰箱。 圖／翻攝自爆廢公社
網友分享的超過40年的Hitachi冰箱。 圖／翻攝自爆廢公社
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網友分享的燕聲老卡帶錄播機。 圖／翻攝自爆廢公社
網友分享的燕聲老卡帶錄播機。 圖／翻攝自爆廢公社
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爆廢公社大同

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