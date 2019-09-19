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大嫂生兒子！親戚逼「姑姑買鞋」 她怒嗆陋習反被網勸

2019-09-19 19:40聯合新聞網 綜合報導

一名女網友表示，最近大嫂生了一個兒子，卻被長輩吩咐「當姑姑的必須送姪子一雙鞋，否...
一名女網友表示，最近大嫂生了一個兒子，卻被長輩吩咐「當姑姑的必須送姪子一雙鞋，否則姪子牙齒長不出來。」 圖／Ingimage
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雖然重男輕女的觀念慢慢被代換，但在傳統習俗上仍是根深柢固。一名女網友在臉書表示，自己的大嫂最近生了兒子，但大嫂的父母卻告知她，「當姑姑的必須送姪子一雙鞋」，否則姪子牙齒長不出來，氣得她直呼「他沒牙齒到底關我X事！」

該名女網友近日在臉書社團「爆怨公社」表示，最近大哥大嫂生了一個兒子，自己成了姑姑，全家人都沉浸在喜悅當中。此時大嫂父母卻叮嚀她，「當姑姑的必須送姪子一雙鞋，否則姪子牙齒長不出來。」

原PO表示，當下非常困惑及氣憤，「他沒牙齒到底關我X事，是他爸媽基因有問題吧」，直說現代醫學那麼發達，不懂親家為何會搬出老舊習俗對她下指令，「我到底是活在哪個時代，（大家）連這種鬼話也信？」，原PO坦言，自己對於女性的歧視相當反感，並且聽到相關言論會爭論到底，爸媽也沒輒。

原PO也強調，自己一直以來都很疼姪子，三不五時也買玩具給他，「我純粹討厭別人命令我該做什麼事，原本想做的事一被命令，瞬間不想做了。」最後原PO透露，為了給長輩台階下，還是有買鞋，她也強調是那種最便宜又有怪味的鞋。

貼文曝光後，掀起網友一陣討論，不少網友對這個習俗瞠目結舌「沒姑姑的小孩怎麼辦？牙齒都長不出來了？」、「我小孩的兩個姑姑也沒送鞋 ，我小孩的牙齒長得很好啊」、「這種事雙方高興就好了，用命令的是哪招阿？」、「我家小孩收了姑姑的鞋子跟米也沒比較快長牙阿，一堆習俗真的讓人很困擾」。

在貼文留言區中，有了解習俗緣由的網友解釋，這個習俗是因為一句俗語「生孤路（嬰兒後腦杓頭髮稀少），穿姑鞋；發孤齒（門牙只長單顆），呷姑米」，並糾正原PO大嫂家人的觀念，「姑姑送姪子鞋是長頭髮，送米才是長牙齒」。

達人解釋，其實這項習俗背後原因很暖心，因為以前女子出嫁時，很不容易回娘家一趟。然而生孤路、發孤齒又跟「姑」同音，因此當姪子姪女發孤齒時，期盼姑姑能藉由買鞋、買米的理由回來探親，順道保佑孩子平安，希望原PO別放在心上。

女網友透露，為了給長輩台階下，最後還是有幫姪子買鞋。 圖擷自爆怨公社
女網友透露，為了給長輩台階下，最後還是有幫姪子買鞋。 圖擷自爆怨公社
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有達人解釋，這項習俗是女子出嫁後，當侄子姪女發孤齒時，給姑姑回來探親的一個藉口。...
有達人解釋，這項習俗是女子出嫁後，當侄子姪女發孤齒時，給姑姑回來探親的一個藉口。 圖擷自爆怨公社
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