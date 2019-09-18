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窮人別生小孩？她怨低收被恥笑 「沒有一天不恨爸媽」

2019-09-18 21:26聯合新聞網 綜合報導

一名女大生在Dcard抱怨父母沒錢生活還管香火，自己大學念一年就放棄。情境示意圖...
一名女大生在Dcard抱怨父母沒錢生活還管香火，自己大學念一年就放棄。情境示意圖。圖／Ingimage
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家境貧寒的年輕人，在人生規劃上往往會比家境富裕的人更加困難，可能需要花時間去打工，比同儕少了許多生活體驗。一名清寒女大生就在網路上寫出自己的經歷，直說「有意識以來沒有一天不恨爸媽的」，引發網友兩面論戰。

該名女大生在Dcard發文，開頭就直問「殘窮的人幹嘛生小孩？」，內文寫道「又殘又窮，又不戴套，生小孩才在那邊，里長幫忙、大家捐款～讓自己小孩當低收入戶很驕傲？」女網友怨父母沒錢生活還管香火，更怨嘆表示「我就是兩個窮人的產物，我有意識以來沒有一天不恨我爸媽的。」

女大生還說道，自己國小參加田徑隊，被體育老師笑鞋子是雜牌，國中申請午餐補助時被同學發現，被恥笑三年。沒想到升上高中後，老師竟在同學面前，直接將低收入戶名單念出來，讓她繼續被看不起三年。

「沒錢不要生，生下來把痛苦分擔給小孩」女大生表示，因為家境不好，大學念不到一年直接放棄，自己還需要邊打工邊賺生活費，還要給父母錢，女大生最後更說「真的非常混蛋，還好我咬著牙也不願再過這種生活。」

貼文一出，引起網友兩面論戰。有網友贊同表示「爸媽問題真的很大，沒經濟能力，生小孩要怎麼養」、「沒事，撐過來了，感同身受」、「認真的覺得不要窮養孩子，何必讓他們一起吃苦」。但還是有網友持反對意見，批評原PO「又殘又窮還沒把妳丟去孤兒院、還養大妳到國民義務教育畢業算很了不起了好嗎？」、「妳這問題比較大的是都剛好遇到不友善的老師跟同學吧…」、「我覺得至少他們沒有棄養你，或是窮困到讓妳沒地方睡，你最大的問題是心態上的調整」。

女大生敘述自己的求學經歷，直呼「沒錢不要生，生下來把痛苦分擔給小孩。」 圖擷自D...
女大生敘述自己的求學經歷，直呼「沒錢不要生，生下來把痛苦分擔給小孩。」 圖擷自Dcard
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低收入戶Dcard

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