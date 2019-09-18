你有加入開箱照挑戰嗎？ 網友「公主病開箱」呼應

2019-09-18 19:06 聯合新聞網 綜合報導



網友「公主病開箱」呼應，Tetris challenge開箱文。圖擷自「爆廢公社」 分享 facebook

你有玩過Tetris遊戲嗎？沒玩過沒關係，最近國外很流行的Tetris challenge開箱照，也在國內流行起來。Tetris challenge是在歐洲各部隊之間流行的一種挑戰，把所屬單位出勤時車上或是交通工具上的裝備，分門別類排列攤開在地上，就像俄羅斯方塊（Tetris）般排列，當然人員也成為裝備之一。

有網友在「爆料公社」po文貼出國內不同單位的Tetris challenge開箱照，有「新北特種搜救隊伍開箱」、「桃園市政府消防局第一搜救隊開箱」、「TCPB 警察『守護交通安全組合』開箱」、「海巡署開箱」等，這些一張張看起來很像樂高積木，真讓人想收集。

除了單位挑戰開箱照之外，更多網友也以個人的方式來挑戰，有「醫療人員開箱」、「嬰兒開箱」、「攝影師開箱」和「美髮人開箱 」。有位女網友在「爆廢公社」po文，貼出自己女兒的「公主病開箱」呼應，她列出開箱內容清單其中有「公主標配長頭髮、洋裝，各式浮誇髮飾，兒童指甲油，兒童化妝品，公主包包，閃亮高跟鞋，公主頭紗，很多美樂」，文末她還說「很多芭比還有眾多族繁不及備載」。

網友看完po文後紛紛回應說「好可愛好可愛」、「配備好齊全」、「這個開箱也厲害」，有網友說「真的好公主喔」、「這邊不能讓我女兒看到」，有網友則發現撞衫，因為「右邊那套澎裙洋裝，她也有耶」。

Tetris challenge開箱文，「新北特種搜救隊伍開箱」。圖擷自「新北消防發爾麵」 分享 facebook