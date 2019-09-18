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房東夫妻拖欠房貸兩個月借萬元 他負債卻不忍拒絕

2019-09-18 11:26聯合新聞網 綜合報導

一名網友因還債到東部工作，近日房東太太竟是要跟他借一萬元，但自己也正處於欠債的狀...
一名網友因還債到東部工作，近日房東太太竟是要跟他借一萬元，但自己也正處於欠債的狀況實在沒有多餘的錢借給他們，於是他相當苦惱該如何是好。圖／ingimage，非當事者照片
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想幫助人卻無能為力，這種心情相當難受。一名網友因還債到東部工作，找了間便宜的雅房，近日房東太太問他有沒有錢，原po本以為房東在關心自己，沒想到竟是要跟他借一萬元，但自己也正處於欠債的狀況實在沒有多餘的錢借給他們，於是他相當苦惱該如何是好。

一名網友在「爆廢公社」發文，他因為負債而到東部工作還債，並在那找了間月租4000元的雅房，房東是一對老夫妻，先生退休沒工作，太太白天在早餐店上班，下午在市場打工，每月日薪約800元，近日房東太太問他是否要付房租了，原po則表示晚上再付，房東又問了他有沒有錢，一開始他以為房東在關心他，怕他薪水太少，可以晚點付房租，沒想到竟是要跟他借一萬元。

原po也表示，房東夫妻人很好，偶爾會邀請他跟他們一起吃飯，「會開口一定是真的有困難」，一問之下才發現，是要繳已兩個月沒繳房貸，房東夫妻有位兒子，但長大後誤入歧途，已經完全失聯。原po雖然很想幫助他們，但才剛來東部一個月，身上實在沒有多餘的錢或預付租金，因此他想尋求網友的意見，該如何回覆房東太太。

有網友認為，若沒錢就跟房東誠實說，若要借就當作未來幾個月的房租，「實話實說就好，就說真的沒有錢」、「我會說可以，但可以寫個切結書嗎？這些錢當做接下來幾個月的房租」、「當房租提前付款，但是要簽借據之類的，保護自己保護別人」。

不過也有網友認為不要借並盡快搬走，「別借，最好快搬走」、有人認為不要有借貸關係比較好，「情況不對大不了搬家，總比要搬家借的錢又拿不回來你既然會苦惱，表示你也很窮」、建議不要借，當作租金就好，「有借貸關係跟沒借貸關係差很多...借了當下次他在跟你開口的時候，你不借就是沒人情了」。

房東薪水

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