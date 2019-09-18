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抱嬰少女沒錢吃飯他義助3500元 問出一段心酸史

2019-09-18 14:54聯合新聞網 綜合報導

曾姓網友把在娃娃機台收取到的3500元全部給予少女幫助。圖擷自爆怨公社
曾姓網友把在娃娃機台收取到的3500元全部給予少女幫助。圖擷自爆怨公社
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近日一名曾姓網友在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他遇到一名抱著嬰兒的少女，但少女身上沒錢，小朋友又肚子餓，向原PO借了100元，看著少女的境遇讓原PO不吝嗇的將身上3500元全部給予對方幫助，文章一出底下留言紛紛讚爆原PO，「好人會有好報的」。

曾姓網友在貼文中提到，他17日去收取娃娃機台的錢，準備將收取到的3500元拿去存的路途中，遇到一名抱著哭鬧嬰兒的少女，少女將他攔下並表示，身上沒錢而且小孩又肚子餓了，想向他借100元。

曾姓網友見狀，就到便利商店裡買了鮮奶跟便當給她，等待期間，在好奇心的驅使下問了少女的家人在哪裡，少女表示，她的男朋友打她，把她趕出家裡，家人也因為反對，跟她大吵一架。曾姓網友聽完表示，「妳的家人肯定在等妳」，並且借給少女手機打電話，讓家人來接她。

最後，曾姓網友把娃娃機台收到的3500元以及牛奶和便當，一同交給了少女，並且對她說，「加油，人生難免有低潮，別想不開」，之後因為有事沒有陪少女等家人來接她，就先行離開了。貼文當中他也表示，「人生難免會遇到渣跟低潮」，自己不是很富有，但珍惜擁有。

文章一出引起許多人大力稱讚曾姓網友，並在底下留言表示，「謝謝你的好心」，「謝謝你，說不定這樣你就救了一個孩子跟一位媽媽」，「勇將之德，猛者氣魄」，「對她來說一大幫助了」，「謝謝你，這個世界需要你的善心」，「你的善舉會帶給你更多的福報」。

嬰兒

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