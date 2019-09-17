大喜之日…妝被化得像鬼 她嘆：應該沒人比我更慘

2019-09-17 21:00 香港01 記者卓柏安／報導



女網友在臉書「爆怨公社」發文，指因為請錯了化妝師令整個訂婚也毀了。圖／取自爆怨公社 分享 facebook

訂婚、結婚可說是新娘子超級重要的日子，誰都想美美的見親朋戚友，惟一個化壞了的妝，可破壞整件事。有台灣女網友網上狂呻訂婚時請錯化妝師，結果「畫得像鬼」，更鬧爆對方極無品，無視賓客跑入會場問其父要錢，又趁火打劫突然加價，令她極為生氣，幸後來婚禮換了合意的化妝師，才終於成為最美新娘子。

有台灣女網友日前在fb群組「爆怨公社」發帖，指因為請錯了化妝師令整個訂婚也毀了」，她指「畫的像鬼...全家都變鬼…」，重申並非貪平惹禍，透露這麼差的妝容絕不便宜，對方索價8,000元新台幣（約2,055港元），她又鬧爆化妝師無禮貌，婚宴中途獲知樓主不滿，並不打算婚禮再請她時，化妝師竟然殺入會場問其父親要錢，更趁亂自行抬價至1.2萬元（約3,083港元），其父為免失禮只能照付，然後人間蒸發失去聯絡，追討無門。

她指幾年過去仍然意難平，至今仍不願回看那天的照片，她更分享訂婚宴與婚禮妝容照作對比，可見換人後婚禮中的她明顯美多了，也沒有面上顏色不均的情況，慨嘆「應該沒人比我更慘了」。

不少網友看到照片後都對她寄予無限同情，認為不負責任的化妝師，隨時破壞了別人一生中最重要的大日子。事實上化妝師一雙巧手，掌握新娘子的命運，選對了化妝品能讓新娘變天仙，反之則可變災難。綜合已婚網友經驗，不少人都指只要在聘任前做足3點，即可免中伏，將為人妻的人，記緊做足功課不要偷懶。

樓主分享訂婚宴時請錯化妝師，一失足成千古恨。圖／取自爆怨公社 分享 facebook 婚禮時換了新化妝師，即變靚新娘。圖／取自爆怨公社 分享 facebook

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