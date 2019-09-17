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師傅累躺地板！他嘆「尊嚴被現實磨光」 引起網友質疑聲浪

2019-09-17 17:13聯合新聞網 綜合報導

一名男網友日前經過一處施工現場，偶然看見有幾名師傅隨意的鋪張木板，累到「席地而睡」。該名男網友看到這番景象，有感而發的說，「尊嚴，已經被現實的生活環境磨光了」。本來只是想替勞工朋友們抒發情緒，不料卻引起留言區大戰，不少網友認為睡地板與尊嚴的關聯，壓根就是兩回事，不該混為一談。

工人在木板上休息。 圖擷自爆怨公社
工人在木板上休息。 圖擷自爆怨公社
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原po在臉書社團「爆怨公社發文，貼出隨手拍拍的2張照片，共通點是師傅都睡在薄薄的木板上。其中一張，師傅捲起上衣側躺在木板上，旁邊散落著香菸、打火機，以及藍白拖鞋。另一張則是兩位師傅吹著電風扇，看著手機同時互相交談，一旁桌上還有機能飲料、礦泉水等空瓶。看得出正在抓緊時間休息。

男網友看到之後，內心頓時湧上一股情緒，發文感嘆「多少師傅都曾經這樣...知識、技術、專業算什麼...只要有工作就好了」。網友看到貼文，不少人疑惑「沒尊嚴的點在？」、「覺得這樣沒尊嚴的那種人心態才怪吧！」、「休息而已，你想太多了」。

留言中還釣出數名木工、裝潢師傅，回應原po「我午休都這樣，怎麼了嗎？」。同行一看到木板、電風扇跟遮陽處等「豪華設備」，直說自己以前「沒電風扇吹，你們這樣很好了」。多數網友則紛紛大喊辛苦了，認為「職業不分貴賤，至少人家實在的工作」。

有關勞工朋友的心情文不只這樁，曾有一名網友和一名工人在搭乘同一班捷運，他卻抱怨工人帶有汗味，甚至想報警請對方下車。該名網友事後臉書被灌爆，目前已經刪文。

工人在木板上休息。 圖擷自爆怨公社
工人在木板上休息。 圖擷自爆怨公社
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捷運手機爆怨公社

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