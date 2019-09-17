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台灣又老又舊？越南朋友嗆「超越台灣」 網反擊這點輸台30年

2019-09-17 13:23聯合新聞網 綜合報導

在外國人眼中的台灣，難道真的是又老又舊？一名網友在網路論壇MOBILE01發文，來自越南的朋友向他表示，偶爾會因為工作需求來到台灣，看到的工廠及住家全都是「破破舊舊又醜醜」。而在越南胡志明市，家家戶戶都蓋自己的法式房子，看起來無不美輪美奐。甚至撂話越南很快就會超越台灣打敗韓國，「成為亞洲第一富裕的先進國家」。自信的言論一出，兩派網友馬上開戰了。

胡志明市的書街景點。記者魏妤庭／攝影
胡志明市的書街景點。記者魏妤庭／攝影
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原po的越南朋友因為經商的需求，三不五時會往返台越兩地，數度造訪台灣的桃園及彰化一帶。根據他的觀察，無論是一般民宅或是工業廠房，「都是老老舊舊的鐵皮建築」。更舉出自己家鄉為例，透露胡志明市放眼望去都是美美的法式建築，對比在台灣所見的鐵皮屋，高下立判。

越南朋友還發下豪語，「越南很快就會比台灣所得更高、物價更高」，緊接著超越韓國，成為亞洲第一富裕的先進國家。言談之中還補了一句，「台灣只是比較有錢而已」，看得出越南朋友相當不以為然。

越南朋友一席話，引發部份台灣網友的共鳴。認為越南的機場「直接屌打鬼島桃園機場」、「台灣進步已經停滯很久了」、「越南的年輕人很多很多，這是我們沒得比的」，直指景氣循環跟人口成長有高度相關。

有另一派網友分享自身經驗，曾在高鐵上遇到越南人，一路上大聲交談，感嘆越南就算有錢，「看來還是有段路要走」。待過胡志明市的網友表示，雖然相較越南其他城市進步很多，但馬路依然坑坑洞洞，「大概是二、三十年前台灣的水準」。當地的學生，更曾因為違規被警察攔下來討紅包。

經過一連串激辯，有人喊話，不要太貶低自己的國家，認為越南目前就算再進步，也只有蛋黃區比較好而已。網友指出，真要比的話，胡志明跟台北比還差一大截，「出了胡志明，叫天天不靈」。

粉紅教堂是越南胡志明市熱門景點。記者魏妤庭／攝影
粉紅教堂是越南胡志明市熱門景點。記者魏妤庭／攝影
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有網友po出和越南朋友之間的談話。 圖擷自MOBILE01
有網友po出和越南朋友之間的談話。 圖擷自MOBILE01
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越南胡志明市韓國桃園機場物價景氣

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