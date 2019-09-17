31杯飲料大單會引怨念… 外送員建議：分次訂 半小時就可喝到

2019-09-17 12:18 聯合新聞網 綜合報導



有外送員在臉書社團表示，若一次訂購大量商品，可以分次訂購，有機會比較早拿到食物。路透 分享 facebook

外送服務正夯，許多人利用外送服務購買大份量的食物省去麻煩。但對外送員而言，接到大份量訂單可說是相當頭痛。就有外送員在臉書社團「靠北ubereats」發文，表示客人如果把訂單拆開，不但有機會可以更快收到食物，還可以造福更多外送員。

「靠北ubereats」16日發文，這名匿名的外送員po出一張31杯飲料的訂單，並在文中表示，現在點外送只要90元就免運費，如果分成10個訂單訂，就會收到「10位司機的感謝」，還有機會在30分鐘內陸續收到飲料。而如果堅持只訂一單，不但會得到那位外送司機的咒罵，飲料更要2小時候才有可能喝到。

貼文一出就有其他網友在下面留言：「好靠北可是好中肯」、「通常會分開訂的就是司機」，也有其他外送員分享相同經驗：「31杯大包塞好塞滿ok的，過來人飄過」、「今天也接了疊單，第一單就13鍋火鍋...跑兩趟就算了...拉鍊直接報廢」。

不過也有使用者在下面留言，認為分次訂購並不方便，「客人為什麼要開門10次」、「那飲料要誰先喝誰後喝？」、「客人哪會想那麼多、還替司機想、分10個司機的業績喔？客人也不是故意的阿、何錯之有」。