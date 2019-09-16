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「台灣版LV」一個只賣50元！ 網讚：時尚又耐操

2019-09-16 20:14聯合新聞網 綜合報導

一名女網友在分享一款超實用的袋子，用了5年都還沒壞，不僅耐髒又耐重，PO文一出後...
一名女網友在分享一款超實用的袋子，用了5年都還沒壞，不僅耐髒又耐重，PO文一出後網友紛紛直呼「台灣版的LV」。圖擷自爆怨公社
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「台灣版LV」一個竟然只賣50元！近日一名女網友在爆怨公社分享一款超級好用的袋子，不僅便宜到沒話說而且耐重又耐髒，用了5年都還沒壞，PO文一出立刻引發大票網友共鳴，紛紛狂讚「根本台灣版的LV」！

原PO在文中表示，她真的非常喜歡這款袋子，雖然每次提這款袋子出去買東西時，都會被路人笑，但是依然不減她對這款袋子的愛，因為它不僅很耐操，而且還耐重、耐髒，至少用5年了還是完好如初，絲毫沒有任何壞掉的痕跡，即使弄髒了，洗一洗還是「一尾活龍」，讓她不禁好奇詢問網友「有人跟我一樣喜歡用這種袋子嗎？」

照片中可見，其實這款號稱「台灣版LV」的手提袋，就是平常在菜市場常見到的紅、綠、藍相間的網狀手提袋，除了有分3種尺寸外，上頭還有束繩設計可以防止袋子內的物品掉出，它還經常被稱作「台客袋」、「文青袋」、「農藥袋」等等，甚至還有其他顏色，款式相當豐富。

許多用過這款提袋也覺得實用的網友留言表示「阿嬤都用這個，提重的也不怕」、「真的超級好用，完勝其他環保袋，而且又可以愛護地球」、「我也好喜歡真的超好用」、「跟藍白拖一樣的地位」、「拿來放水壺真的超好用」、「這根本是小時候的回憶」、「時尚又耐操」。

更有內行網友指出這款袋子的起源「有抽繩的就是真正的農藥袋，買農藥都會送這個來裝」。甚至還有網友封這款袋子為「台灣版LV」、「我還請家人特別幫我畫上LV的字母」、「台灣代表作」、「台灣在地LV好用又耐操」、「這根本是經典的台灣版LV了吧」。

LV爆怨公社文青
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