別人烤肉他跑中秋外送 客贈排隊名店鳳凰酥直呼太感動

2019-09-16 12:39 聯合新聞網 綜合報導



外送行業崛起，遇到連假訂單更是多到忙不過來。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中秋連假有人烤肉慶祝佳節，也有人吃月餅賞月團聚，不過對於假期要工作的人來說，也渴望與家人相聚。有名外送員在《爆廢公社公開版》發文，他表示本月14日送外送時，客人拿出一袋月餅送給他，他表示不管是客人吃不完還是什麼理由，「都讓我很感動」。

原Po在《爆廢公社公開版》發文，他解釋這幾天連假都努力的在跑外送，朋友的烤肉都沒參加，這兩天不管送餐到哪都是在烤肉，正苦惱中秋沒好好過時，某位客人從家裡提出一袋月餅送他，「即便當下我已經說了無數次的謝謝，但我還是想要在這再次謝謝您」。

原Po補充當下客人是說家裡月餅太多吃不完，請他帶一盒回家吃，他表示「但不管是真的吃不完，還是客套說一個讓我收下的理由，都是讓我很感動的」，原Po回到家打開發現是佳德的鳳凰酥，直稱「各位廢友真的很厲害，裡面完完整整20個都排列整齊，並且沒有過期哦」，並強調再次感謝這位客人。

而網友看了文章也表示「辛苦了，謝謝你解決了我們三餐加宵夜的問題，中秋佳節快樂」、「真是一位好客人」、「你們辛苦了，無法和家人過節真的心酸酸」、「不管是什麼禮盒都是一個感動」、「辛苦的外送服務尖兵，謝謝您們的奉獻，佳節愉快」。