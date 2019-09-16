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母女買兩個火車座位硬被搶 大媽厚顏：你要坐我們再起來

2019-09-16 11:45聯合新聞網 綜合報導

買坐票卻被其它乘客要求讓座。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
買坐票卻被其它乘客要求讓座。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
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一名媽媽搭火車時，為了能有座位讓年幼的女兒休息和放行李，所以特別買了2個座位，卻遇到另一名帶著女兒的乘客要求將位子讓給她的小孩，這名媽媽委婉拒絕後，反遭對方說：「等一下你女兒要坐我們再起來。」讓她相當傻眼。

這名媽媽在《爆怨公社》發文指出，為了搭火車能放行李，並讓可以免票的1歲女兒有位子，因此花錢買了2個座位。上車時她先抱著女兒，而另一名帶著女兒的大媽見此空位，便要求把位子給她的女兒坐一下，原po則回應，位子是要給她的女兒坐的，沒想到對方竟回：「你女兒要坐我們就會起來。」並大聲地一直對自己女兒說：「阿姨這個位子讓你坐，等一下你再讓妹妹坐。」讓原po當場傻眼。

原po表示，因為需要位子才特別買座位，況且她的女兒是不需要再買車票的，雖然對方怕自己的小孩太累，但也不能沒禮貌的直接坐下來，事後對方又不斷地表達自己女兒的需求，後來附近乘客看不下去就讓位給她們了，這已經完全變成道德綁架。

對此，網友則回應，「我也會直接趕，並對那位小朋友說，要座位就必須花錢買，沒花錢就沒座位喔！這是規定～」，「這要是我就直接把她女兒拉起來了，還讓她坐下去」，「在小孩面前不覺得丟臉嗎？臉皮厚到子彈打不穿！」。

當事人在爆廢公社發文表示當時情況。圖片來源／爆料公社
當事人在爆廢公社發文表示當時情況。圖片來源／爆料公社
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圖片來源／爆料公社
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