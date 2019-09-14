弟要換腎姐急配對卻被母拒！真實原因惹哭眾人

2019-09-14 13:01 聯合新聞網 綜合報導



我國洗腎人口已逾9萬，創歷史新高。示意圖。本報資料照片 分享 facebook

子女對父母而言，可說是手心手背都是肉，難以選擇。一名網友指出，由於弟弟需要換腎，她急忙飛回台灣進行配對，但媽媽卻表示，弟弟得的是遺傳性疾病，未來若她也被診斷出有問題，又少了一個腎，情況恐更棘手，因此即使配對成功也不會同意讓她換腎，媽媽還說「這不是身為一個姊姊該負的責任」，此原因惹哭大批網友，大讚「妳有好媽媽」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她表示弟弟有遺傳性腎臟疾病，近一個月內突然惡化，必須洗腎或換腎，弟弟原本預計年底結婚，如今病情惡化，恐怕不能順利完婚。

為此，該網友急忙飛回台灣，想做腎臟配對的篩選檢查，順利的話也想捐腎給弟弟，然而卻被媽媽阻止。該網友媽媽表示，弟弟罹患的是遺傳性疾病，未來若她也被檢查出罹病，還少了一個腎，對於未婚的她而言會更棘手，並表示「這不是身為一個姊姊該負的責任」。

該網友卻陷入兩難，雖然她了解媽媽的意思，但她仍想為弟弟盡一份心力，她說「如果我有機會幫他卻沒做，我是不是一個很糟糕的姊姊？可能我沒小孩，不懂父母的心態，我只懂當家裡的老大應該怎麼照顧自己的弟弟妹妹」。

其他網友則表示，媽媽心中也是滿滿無奈，擔心女兒嫁出去後會被說閒話，留言「妳也是媽媽的心頭肉」、「妳有好媽媽」，也有人認為，即使媽媽不同意還是會捐，畢竟是最親的家人。