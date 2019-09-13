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自認沒那麼衰不續保 還酸保險公司騙錢…半年後GG了

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自認沒那麼衰不願續保 還酸保險公司騙錢…半年後GG了

2019-09-13 14:35聯合新聞網 綜合報導

一名保險業務員被客戶指稱保險公司都在騙錢，因此不願再續保車險，沒想到半年後竟然出...
一名保險業務員被客戶指稱保險公司都在騙錢，因此不願再續保車險，沒想到半年後竟然出車禍，照片為情境圖。 圖／ingimage
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保險是以防萬一，事先買個保障，但有人卻認為保險公司都是在騙錢。一名保險業務員半年前通知客戶車險快要到期，並詢問是否要續保，但對方卻表示保了2年也沒出過什麼事，而且還質疑保險公司都是在騙錢的，因此不想再續保。沒想到半年後這名客戶撞傷人，竟然責怪保險公司沒幫他繳保費，讓這名保險業務員啼笑皆非。

這名保險業務員在臉書「爆怨公社」PO出和客戶的對話表示，這名客戶半年前車險快要到期時表明不想再續保，理由是保了2年都沒出事，讓他覺得保險費都被保險公司賺走了，感覺很虧。儘管業務員表示自己處理過的車禍案件太多，深深覺得基本的第三人責任險還是要有，有個保障開車上路也比較安心，但無奈客戶覺得保險公司在騙錢，而且自己也不會那麼衰，因此堅持不續保，甚至還反勸不要幫保險公司騙錢了，讓業務員很傻眼。

就在不續保後的半年，這位客戶因為開車撞傷一名律師，害得對方手腳骨折，他趕緊打電話聯絡保險業務員，並詢問有無幫忙繳車險？是否還生效？業務員不客氣的回覆他半年前拒絕續保，沒繳費當然沒生效，而且為何要幫忙繳保費？沒想到這名客戶惱羞成怒，嗆說「現在是怎樣？你們公司不幫我處理就是了？」、「你沒幫我繳保費你要負責」，一席話讓業務員也火冒三丈。

業務員回嗆對方「大哥，出事前你說我們保險公司是騙子，出事後沒繳保費還要我們公司負責？請問這什麼道理？然後車子不是我的，為什麼要我幫你繳保費？自己撞到人怪到我身上？車是我開的？人是我撞的？」事後這名業務員在臉書上寫道車主現在連第三人責任險都沒有，可能會賠到脫褲，「這車主也算是百年難得一見的奇葩了」。

貼文一出引來網友熱議，有人大笑「好療癒的對話喔」、「他怎麼沒說勞健保一起幫他繳」、「長見識了，真的什麼人都有」、「真的是奇文共賞」、「什麼人不撞撞律師，還沒保車險，真是厲害」、「一年才幾千塊，是多困難…臉真腫」、「保險就是怕有個萬一啊，出事就GG了吧」。不過也有網友覺得保險業務員的態度很不妥，「他就是不懂保險才會有這種行為，但專業保險員也不會用這種態度讓客戶對公司產生更差的印象，拿出來笑別人的心態很差勁」。

保險業務員PO出對話。 圖／翻攝自爆怨公社
保險業務員PO出對話。 圖／翻攝自爆怨公社
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保險業務員PO出對話。 圖／翻攝自爆怨公社
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保險業務員PO出對話。 圖／翻攝自爆怨公社
保險業務員PO出對話。 圖／翻攝自爆怨公社
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爆怨公社保險
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