「想對方就出發」 逾200張高鐵票見證5年遠距離愛情

2019-09-13 11:49 聯合新聞網 綜合報導



高鐵縮短了南北的距離，也讓許多遠距離戀愛的情侶見面更方便。 聯合報系資料照片／記者楊文琪攝影 分享 facebook 情侶交往總是希望能常常膩在一起，但如果是遠距離戀愛的話就得忍受時間和空間的考驗。一名女網友在臉書「爆廢公社二館」表示自己和男友一個在北部一個在南部，只要想念彼此就會搭車去找對方，5年來也累積了厚厚一疊的高鐵車票，她把車票PO上網鼓勵同樣也是遠距離戀愛的情侶們要加油，網友看了大讚太有毅力了。

女網友在臉書上分享5年來遠距離戀愛的車票。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」 分享 facebook 據《ETtoday新聞雲》報導，原PO住在屏東枋山，男友則住在新北三芝，女方高一時就認識了當時在屏東當兵的男友，兩人一直交往至今已經5年了，一南一北的遠距離戀愛讓兩人想見面時得搭高鐵去找對方，5年下來累積的車票厚厚一大疊相當可觀。

原PO說遠距離戀愛很辛苦，沒辦法常常見到面，不過兩人只要想念彼此，就算只有一天一夜，也會不顧一切的出發去找對方。原PO在臉書上PO出的一疊厚厚高鐵車票，數量超過200張，但她說這只是一部分，還不包括捷運、轉乘公車的費用。

對於該怎麼樣維繫遠距離的感情，原PO說「感情不會因為距離而改變，會改變的都是人心」，所以只要心中住著另一半，別人怎麼動搖都不會輕言放棄的。

貼文引起網友熱議，有人笑說「超強車票，可以做出撲克牌了」、「如果高鐵有累積里程妳一定是大戶」、「沒關係，高鐵要通了」、「5年這樣的車票錢都可以買二手汽車了」；也有網友稱讚「光交通費就是一筆不少的開銷，加油」、「有心才重要」、「好有愛」、「好強大的毅力」、「每一張都是愛的累積」、「這是真愛啊，準備好結一結了」、「遠距離都很辛苦，要克服種種的不安。加油，遠距離的戀人們」。

還有許多人也分享自己遠距離戀愛經驗，「妳是南北兩地，我是花蓮彰化隔一座山，但還好我開車」、「我也都會收集每次見面的車票耶！看到那些累積有點感慨」、「香港→台中，還好台中機票便宜」、「中壢~高雄，3年7個月，和欣是好朋友」、「我也是和我女友汐止與屏東7年多了」、「金門-台北，8年邁入第9年中」、「我們也是遠距離四年，結婚兩年（雖然現在還是遠距離），車票多到拍婚紗照的時候拿來做成拍照道具使用」、「我累積的不只是高鐵票，是機票啊」。