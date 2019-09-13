親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

驚！從天而降的子彈 2公里外的關西營區靶場射進民宅

「想對方就出發」 逾200張高鐵票見證5年遠距離愛情

2019-09-13 11:49聯合新聞網 綜合報導

高鐵縮短了南北的距離，也讓許多遠距離戀愛的情侶見面更方便。 聯合報系資料照片／記...
高鐵縮短了南北的距離，也讓許多遠距離戀愛的情侶見面更方便。 聯合報系資料照片／記者楊文琪攝影
分享
情侶交往總是希望能常常膩在一起，但如果是遠距離戀愛的話就得忍受時間和空間的考驗。一名女網友在臉書「爆廢公社二館」表示自己和男友一個在北部一個在南部，只要想念彼此就會搭車去找對方，5年來也累積了厚厚一疊的高鐵車票，她把車票PO上網鼓勵同樣也是遠距離戀愛的情侶們要加油，網友看了大讚太有毅力了。

女網友在臉書上分享5年來遠距離戀愛的車票。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
女網友在臉書上分享5年來遠距離戀愛的車票。 圖／翻攝自「爆廢公社二館」
分享
《ETtoday新聞雲》報導，原PO住在屏東枋山，男友則住在新北三芝，女方高一時就認識了當時在屏東當兵的男友，兩人一直交往至今已經5年了，一南一北的遠距離戀愛讓兩人想見面時得搭高鐵去找對方，5年下來累積的車票厚厚一大疊相當可觀。

原PO說遠距離戀愛很辛苦，沒辦法常常見到面，不過兩人只要想念彼此，就算只有一天一夜，也會不顧一切的出發去找對方。原PO在臉書上PO出的一疊厚厚高鐵車票，數量超過200張，但她說這只是一部分，還不包括捷運、轉乘公車的費用。

對於該怎麼樣維繫遠距離的感情，原PO說「感情不會因為距離而改變，會改變的都是人心」，所以只要心中住著另一半，別人怎麼動搖都不會輕言放棄的。

貼文引起網友熱議，有人笑說「超強車票，可以做出撲克牌了」、「如果高鐵有累積里程妳一定是大戶」、「沒關係，高鐵要通了」、「5年這樣的車票錢都可以買二手汽車了」；也有網友稱讚「光交通費就是一筆不少的開銷，加油」、「有心才重要」、「好有愛」、「好強大的毅力」、「每一張都是愛的累積」、「這是真愛啊，準備好結一結了」、「遠距離都很辛苦，要克服種種的不安。加油，遠距離的戀人們」。

還有許多人也分享自己遠距離戀愛經驗，「妳是南北兩地，我是花蓮彰化隔一座山，但還好我開車」、「我也都會收集每次見面的車票耶！看到那些累積有點感慨」、「香港→台中，還好台中機票便宜」、「中壢~高雄，3年7個月，和欣是好朋友」、「我也是和我女友汐止與屏東7年多了」、「金門-台北，8年邁入第9年中」、「我們也是遠距離四年，結婚兩年（雖然現在還是遠距離），車票多到拍婚紗照的時候拿來做成拍照道具使用」、「我累積的不只是高鐵票，是機票啊」。

高鐵爆廢公社遠距離戀愛
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

媒體人遺失錢包 「台灣人戴維斯」拾金不昧神歸還

2019-09-12 20:40

超商蕃薯能帶皮吃嗎？ 店員曝「看店員良心」

2019-09-12 16:59

鄉民真的有正義！十大網友熱血爆棚行動

2019-09-12 15:52

毛骨悚然！女大生約看房卻見「驚人一幕」 網：結伴同行較安全

2019-09-12 11:00

曾引爆搶購潮！Kitty玩偶晃眼20年 賣家貼出超狂二手價

2019-09-11 21:36

她換變頻冷氣電費卻暴漲 討拍被噓「搞錯關鍵」

2019-09-11 18:26

點20粒餃子 上桌時男子一個動作被女友嫌「窮酸」

2019-09-11 15:07

用生命維修？冷氣裝在「驚險位置」 網批屋主：會害死人的

2019-09-11 10:37

搭火車暈坐博愛座 她寫紙條放腿上沒人叫醒被暖翻

2019-09-10 22:02

逢甲煎包妹曝近況！4姊妹顏值逆天 網：還缺女婿嗎

2019-09-10 20:00

三兄弟熱血騎車環島原因好幽默 網笑：再下去會變貪吃蛇

2019-09-10 14:24

看牙醫兩女兒隨行「大露美背」為父危機感噴發 網反一面倒盛讚

2019-09-08 20:00

她買氣炸鍋回家一月胖五公斤 網友點出致肥關鍵

2019-09-08 12:00

他買宵夜意外拍到「半吊白色物體」 網掀真相笑歪：體脂肪惡靈作祟

2019-07-21 20:00

影／三寶派出所前「違停擋路」狂裝傻 他怒飆國罵「嘶吼到破音」網笑爆

2019-07-17 12:00

潑水活動民眾水柱齊發公然「洗警」 網笑：被開紅單就等這一天！

2019-07-16 12:00

搭火車竟被腳踏車撞！ 他大譙「X的」真相讓網友笑翻

2019-06-30 12:00

PTT整排徵求「急打蟑螂」 網笑虧：這職業很吃香又有妹子看！

2019-06-29 20:00

20坪含水電只租五千！他大讚老闆佛心 網一面倒勸退「會後悔」？

2019-06-28 12:00

停紅燈驚見後排騎士蜈蚣「ㄎㄨㄟˋ咖」 網笑翻：這是個儀式～

2019-06-26 18:21

無敵三寶車停賣場出入口 網怒：被推車魯過也是剛好而已！

2019-06-25 12:00

影／六四30周年… 還記得台灣最早的「學運神曲」嗎？

2019-06-05 12:00

98歲阿嬤過世左鄰右舍搬出寄放遺物骨灰罈 孫驚呆：佈局20年？！

2019-06-04 18:00

到底怎麼進去的！男童卡柱出動消防救人 網笑翻：畢業後仍留傳說

2019-06-02 12:00

清秀妹租房「九年」不打掃 超髒黑垢清潔工大崩潰：根本兇案現場！

2019-05-28 20:00

汽車霸氣直停馬路「待轉區」 目擊者爆：車主友人還原地搬行李

2019-05-27 17:17

影／房間會莫名晃動？網：看不到的室友在打招呼…

2019-05-18 20:00

路過摩鐵主題強推「泰國風情」 進門一看眾人全笑歪

2019-05-06 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00
看更多

熱門文章

司法界重大醜聞…公懲會委員長石木欽 請辭下台

2019-09-13 02:00

獨／桃園前經發局長涉貪案外案 LINE貼圖索賄曝光

2019-09-13 08:04

媒體人遺失錢包 「台灣人戴維斯」拾金不昧神歸還

2019-09-12 20:40

辣女大膽跨坐男子雙腿 貼臉頰耳語「再進一步，要8萬」

2019-09-13 08:07

鄭人碩超猛！超商直擊單警對付毒蟲 他立刻拔刀相助

2019-09-12 15:04

高中同學「出錢出力」組詐騙集團 騙大陸人上千萬元

2019-09-12 15:11

墾丁潛水客遭洋流沖走 幸運遇休假出遊消防員

2019-09-12 16:07

砍斷媽媽頭拋下12樓 恐怖逆子遭判無期徒刑

2019-09-12 16:07

公懲會石木欽自行請辭 友好綠營 人際關係複雜

2019-09-13 02:00

兒子冷血鋸女友分屍 母親自責痛哭「我沒有教好」

2019-09-12 17:26

恐怖情人鋸女友分屍想道歉 死者兒子「我媽都走了」

2019-09-12 13:21

驚！從天而降的子彈 2公里外的關西營區靶場射進民宅

2019-09-13 11:01

中秋別吃超速罰單！ 執法熱點大公開

2019-09-13 08:00

尼泊爾男傳裸照給人妻 被抓包瞎扯：在他們國家可接受

2019-09-13 09:28

士林地院旁驚傳潑酸！2人受傷送醫 潑酸男逃逸無蹤

2019-09-12 18:19

超商蕃薯能帶皮吃嗎？ 店員曝「看店員良心」

2019-09-12 16:59

鄭人碩助警逮毒犯 自謙「是個雞婆的人」

2019-09-12 16:31

影／2歲女童半夜外出找媽媽 員警當起奶爸好窩心

2019-09-12 14:44

慘了！悠遊卡掉進排水溝蓋 警員用妙招化解危機

2019-09-12 22:05

「我想回家」 夢到失蹤11年姊姊 隔天接獲警回報消息

2019-09-12 14:21

桃市前經發局長 朱松偉涉索賄重機 變賣換現金

2019-09-13 00:20

影／抄兵工廠爆槍戰 警匪駁火逾50槍一警受傷

2019-09-12 16:21

行搶失風急逃跑 後有泰國人妖光屁股追出摩鐵

2019-09-12 12:56

騎車遭飛天磚頭砸中小腿 孕婦血流如注幸無生命危險

2019-09-12 14:24

士林地檢署出庭後 23歲女疑遭前男友潑酸送醫

2019-09-12 19:17

男清潔員對男保全「月下偷桃」 結束還露出燦笑

2019-09-12 15:48

中秋月圓少婦墜落西子灣 警消礁岩縫裡救人

2019-09-13 02:43

中信老臣張明田賣地套利數億 法官裁定8千萬交保

2019-09-12 21:08

萬里火燒船何姓船長不治 外籍輪機長送加護病房

2019-09-12 13:19

千鈞一髮勇警阻開槍逮通緝犯 徐耀昌：安全第一

2019-09-12 18:12

柯以柔婚變糾結一年多 今出庭官司繼續拖

2019-09-12 21:13

詐騙專挑偏鄉下手？連3詐幸好都被她們擋下來

2019-09-12 13:40

北市轎車攔腰撞休旅車 1重機騎士遭波及命危搶救中

2019-09-13 10:39

魏應充逃漏稅二審判2年 最高法院今撤銷發回更審

2019-09-12 16:04

人力仲介夫妻誆騙越南外匯賺很大 2年吸金1億7千萬

2019-09-12 15:18

鄉民真的有正義！十大網友熱血爆棚行動

2019-09-12 15:52

綠帽夫赫見老婆露骨慾照揭姦情 只有小王吃刑責

2019-09-13 10:48

撞死網球國手謝政鵬女友 公車司機遭判6月徒刑不得緩刑

2019-09-12 17:04

對女病患蹭腿又捏胸 新北色牙醫起訴

2019-09-12 17:19

影／拜託救命！嬰兒噎到無呼吸 父母急奔派出所求救

2019-09-12 16:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top