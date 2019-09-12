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他遺失錢包 「台灣人戴維斯」拾金不昧神歸還

2019-09-12 20:40聯合新聞網 綜合報導

網友日前掉錢包，居然被籃球國手戴維斯撿到。圖擷自臉書
網友日前掉錢包，居然被籃球國手戴維斯撿到。圖擷自臉書
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每個人遺失東西，尤其是錢包時，都會捶胸頓足很沮喪，想說失財事小掉證件才是麻煩事。有位網友在臉書po文表示自己日前掉錢包，雖然有回頭找尋，但全無所獲。當晚警局備案回家後，發現手機有莫名訊息，回撥只得到對方回說「My name is Davis」和籃球國手戴維斯的照片，怎知這張戴維斯的照片，卻讓原po的錢包拾回過程神展開。

原po在文中表示，自己2週前掉了錢包，雖然當時有尋原路回去找，但一無所獲，只好去警局備案，再去打電話去銀行掛失信用卡等證件。晚上忙完所有事情後，才發現手機有幾通未接來電，禮貌性回撥電話後，對方用英文回說「My name is Davis」，然後貼了籃球國手戴維斯的照片給原po，po文者心中大嘆「為什麼要在現在讓他遇到神經病」。

隔天原po出門時，從手機上看到一個奇怪的帳號傳給他一則令他震驚不已的訊息－遺失錢包的照片，同時並問他人在那裡，喜出望外的po文者馬上打電話給對方。對方有外國口音，說等一下要去某航空總公司開會，雙方可以在那裡碰面交還錢包。

原po迅速趕到見面地點後大吃一驚，原來對方真的是那個「愛台灣愛到放棄美國籍歸化成台灣人，還代表台灣籃球隊在國際賽事大殺四方的戴維斯」，就是他本人沒錯。

原po接過失而復得錢包，不停的感謝戴維斯。po文者文末表示本來「還說想請他吃頓飯，後來怕對方覺得他是愛騷擾人的追星族，就不敢再聯絡了」，只好在自己的臉書po文再次表達感謝之意。

網友在看完po文後紛紛留言回應說「台灣人心腸就是好」、「他也太可愛了吧！恭喜你的錢包失而復得」、「還是應該請他吃飯吧」，有網友喊話說「約出來打球啊」。

戴維斯
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