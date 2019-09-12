超商蕃薯能帶皮吃嗎？ 店員曝「看店員良心」

2019-09-12 16:59 聯合新聞網 綜合報導



超商販售的商品種類百百種，其中像是茶葉蛋、關東煮、蕃薯等熱食可以即食，因此也深受消費者喜愛，但也讓人疑惑這些熱食的處理過程是否夠乾淨。日前有一位網友就在網路上發文，表示超商蕃薯的乾淨程度是否可以讓人連皮一起吃，對此許多網友都紛紛回應，甚至有超商店員表示地瓜的乾淨程度還是要看店員的良心。

有網友對超商蕃薯的乾淨程度是否能連皮一起吃感到疑惑。圖片來源／ingimage 分享 facebook

這位網友在「批踢踢資訊版」發文，表示過去沒有人討論超商蕃薯是否可以連皮一起吃，因此他很好奇超商蕃薯的乾淨程度，他說「我知道吃到少量土無礙健康。可是照常理想超商番薯清洗過後還得運送到店裡，不曉得這過程會不會葛到甚麼亂七八糟的咪啊？還是中途其實有夠用的包材甚至密封包裝？」

對此，許多網友紛紛留言回應，「照吃，都外食了，沒在怕的」、「不會吃皮，原PO說的過程還好，陳列後怎麼被對待就不知」、「全家的半開放空間，偶爾看到有人偷摸」、「我這邊是看到店員在店裡面洗地瓜耶」、「我會直接吃…」、「我都吃冷凍庫的，懶懶的都直接吃。」

而各家超商店員也出面回應，有7-11的店員表示「7的可以放心，蕃薯洗乾淨後都會用很厚的袋子裝（只留幾個透氣孔，徒手還很難弄開那種）再送到店裡，蒸之前也都會再把殘存的一點土洗掉」，另外曾在全家打工的網友也說地瓜是一整箱來的、不是洗過的，要靠店員自己刷，他說「店員要拿海綿自己洗在上架烤，以前那間店店長要求要洗乾淨，幾乎會刷掉表面薄薄的皮，但還是看店員啦，但那種現烤的還是剝皮好，地瓜要洗乾淨還好，但下面的石頭就難洗乾淨了。」