鄉民真的有正義！十大網友熱血爆棚行動

2019-09-12 15:52 聯合新聞網 網路溫度計提供



隨資訊科技進步，網路蓬勃發展後，人人於網路上發表言論的機會增加，這種只需要躲在螢幕後動動幾根手指就能輕易地殺害其他人的行為也越來越普及，更有些鄉民的某些言語只是為酸而酸、自以為網路正義，因此有了「酸民抓周抓到鍵盤」一詞說。

還有像是「下去領500」、「你媽知道你在這裡發廢文嗎？」，但等等！這篇文章才不廢，今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出十大令人感動的鄉民正義行為，讓你看到鄉民真的有正義、正視鄉民不只會看熱鬧！

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No.10 分秒必爭 即刻救援

與時間賽跑，用行動救援

在身邊無親朋好友，又遇到緊急突發狀況時，常常讓人手足無措，但台灣最美的風景是人，可以看到許多人不吝對陌生人伸出援手。

像是近期一花蓮的早產兒因急性腸炎需快速轉院，該母於網上PO文，希望網友能禮讓縮短路程，國道警察看到後立即熱心開路直衝台大醫院，最終始原要3小時路程縮短為2.5小時，順利抵達醫院。

又或者是出國在外遇到護照弄丟了、家人失蹤等等，於網路上PO文協助、協尋，都會有多數網友跳出幫忙，提供有利資訊，讓人感受網路的溫暖。

No.9 節日送愛心，一起「心」團圓

不怕節日缺乏愛，因為愛無所不在

你有想過你所在意、覺得幸福的過節時分，可能在這個社會的某些角落裡有些人卻孤獨一人嗎？或者你就是那孤獨一人呢？

但台灣最無所不在的就是「愛」了，許多公益團體就會在過節時提供愛心幫助、邀請弱勢族群一起共餐，給予他們溫暖。

像是7-ELEVEN與基金會合作，有母親節、月餅等認捐活動（你捐一份、7-ELEVEN加碼一份小禮物）並統一由基金會送給弱勢家族。許多藝人共襄盛舉，也呼籲網友們加入，大家一起傳遞幸福傳遞愛。

No.8 台灣送暖新模式，用新台幣下架它！

我還不買爆？新台幣支持最實際

常常在網路上或新聞裡可以看到多數弱勢族群在為自己的生活努力過活，賣吃、賣花...等，其中最近熱議的即是有位網友在網上貼文，看到105歲的老爺爺在捷運站附近賣饅頭，並堅持賣完才肯走，網友們紛紛感到心疼，立可發起幫買行動，給予幫助，讓他們能盡快將商品賣完並有收益。

還有近期熱議的7-ELEVEN幾點了咖啡館（失智咖啡館）也是7-ELEVEN首創請失智長輩當實習店員，讓他們再次學習接觸人群、訓練處理事務能力能減緩失智症，打造失智友善環境。雖然長輩們在製作咖啡過程中可能會出錯，但消費者也樂於接納、並鼓勵他們、且自發帶更多親朋好友到場支持。

No.7 過年不孤單，發起送餐送年菜

獨居過年也有味，愛心年菜送到家

過年的年菜讓人吃起來特別有氣氛對吧？但其實社會上有許多獨居老人於過年期間可能沒有親朋好友的陪伴，更別說是擁有一頓豐盛的年菜，但在PTT上一篇文章「可以捐年菜給獨居老人嗎」敘述原PO收到基金會募集不足，希望收到資訊的網友們可以付諸行動，幫忙做愛心；果真下面回應不負眾望，許多人看到消息後皆伸出援手，讓獨居老人有個完美的過年。

還有長期在花東照護弱勢老人的門諾與一粒麥子基金會更與7-ELEVEN合作，推出長者送餐計畫，由花東的7-ELEVEN組成「好鄰居送餐隊」每週為長者送上快樂餐，除了送餐外，也能透過陪伴的過程，讓長輩們感受到愛與溫暖。

No.6 老了掃不動？一起關注老人「家」

環境小尖兵，獨居生活也能好乾淨

近年來獨居老人比例漸增，但許多長者們因年紀的增長，身體也漸漸退化，行動變慢、力氣變小...等，進而演變成家裡環境難以維持整潔、甚至有些人連打理自己的身體都有困難；但網友們就是這麼有愛心，近期粉專「年輕人Show吧」於網上號召網友幫助清理獨居奶奶的家，從一進門看到上百隻蟑螂、蜘蛛亂竄，經過四個小時的清理後，立刻回復成一個溫暖乾淨的家。

還有7-ELEVEN多年與弘道老人福利基金會合作，為弱勢長輩修繕一個安全的老人「家」。更進一步關於老人的關懷服務，都可透過7-ELEVEN門市取餐、整合社區、不老樂團...等，為長者們的日常投入更多的關心與照護。

No.5 我們都一樣！物資、醫療送偏鄉

物資、醫療都要一起行動送偏鄉！

大多數人生長在資源充足的環境下，很難想像偏鄉孩童資源匱乏的生活，看過網路上許多影片後，感受城鄉差距的龐大，於是網友們在網上發起為偏鄉孩童送物資的活動，像是在每年聖誕節、兒童節...等，都能集結到許多網友們的愛心，將手上擁有的資源無私的奉獻出。

但其實除了物資的缺乏，台灣偏遠地區的醫療資源也很有限，近年來為了根除肝病、提高B型與C型肝炎的追蹤、治療率，7-ELEVEN與肝病防治學術基金會合作救救肝苦人計畫，於門市舉辦篩檢活動，成功將肝病醫療服務送進偏鄉，更透過個管師與醫師持續追蹤治療，達到預防勝於治療的效果，全面根除國病。

No.4 保護環境，人人連署

維護環境，給下一代更好的未來

近期熱議的亞馬遜森林大火事件，消息散播於世界各地後，非營利連署平台Avaaz上即有超過230萬的連署，要求巴西政府正視這件事，因抵不過國際間的施壓，巴西總統最終下令派兵滅火，盡力阻止大火繼續燃燒。

還有在台灣炒得很熱的限塑政策，少用一點塑膠即能還給海洋生態及生物一個美麗的家園，現今也在連署2030年後開始全面禁用一次性塑類製品，亦獲得全球的肯定及迴響，只要能帶來更好的環境，網友們皆不吝於動動自己的手指頭花幾秒鐘完成連署，讓大家一起用有更美好的未來。

No.3 困境路上不孤單，網友集氣陪伴！

幫集氣加油，一定挺得過！

因社群網絡的活躍，許多人在遇到困境（家人生病、走失...等）時都會於社群軟體上求大家一起集氣（祝福），大家祈求的力量就像是很多人和你在困境並肩奮戰的溫馨感。

像是前陣子有對住在屏東的兄弟倆，在運動完回家的路上，不幸被酒駕撞飛，弟弟昏迷指數達到6，男童的親友將事發PO上網，希望可以藉助網友們的集氣，讓弟弟能快快醒來，貼文一出果真收集到許多網友的祈福：「加油！弟弟趕緊好起來」、「快醒來過兒童節！」等字句，願他能度過難關。

No.2 就算天塌下來，出血出力都願意

缺血缺力缺愛心？鄉民正義站出來

現今只要透過資訊力量的傳播，就可即時發布缺乏的資源，不管是捐血、缺乏救援人力...等消息一出，即可迅速聚集願意站出來救援的網友們。

像是於去年發生重大的普悠瑪翻覆事件，隔天一早全台各地捐血站即傳出過多民眾踴躍捐血，還請大家減緩腳步，因血液有一定的保存期限。

只要發生重大事件時，台灣人的溫暖是最撫慰人心的，有血捐血、有力出力，但真沒時間的人們也會選擇捐款，全台超過5000多站都有7-ELEVEN的ibon緊急募款，操作簡單輕鬆還不會被收取手續費，並會將全數捐贈給受助單位，相當方便。

No.1 零錢順手投，捐款及時雨

順手投一枚，世界會更美

除了第二名所提及的集氣之外，許多受難者的訊息在新聞、網路報導出來後，也會有許多網友熱心的捐款，像是沒有錢唸書、沒有錢繳醫藥費等等，都是很常見的例子。

今年五月時台中有一位母親罹癌病逝，留下三個小姐妹，家境困難到籌不出喪葬費，時常有一餐沒一餐，但透過里長及網友們的熱心，最後湊得不少善款，讓家屬也很感謝社會大眾並關閉募款，希望可以給更需要幫助的人。

你也總是聽到或看到網路的消息才決定伸出援手嗎？其實每天經過便利商店時都能順手捐出零錢，7-ELEVEN設置的門市零錢捐，讓你在買東西後所多出來的零錢能夠順手捐款，很有可能你的一個小舉動，能為那些弱勢族群的生活有那麼一點點改善。

愛要及時，讓我們一起成為愛的行動咖！

看完上述各種鄉民、網友們的正義，你的作為是否也有被點到？其實人間處處充滿溫暖，尤其在這資訊傳播快速的時代，更能讓需要幫助的資訊傳遞出來。

你知道你也能靠每天早上買一杯咖啡做愛心嗎？由7-ELEVEN主辦的OPEN!LOVE愛的行動咖 揪你參一咖！

7-ELEVEN愛的行動咖啡車將會巡迴全台，現場更有晨翔、鄭雅勻親手為大家做咖啡，每場還有特別嘉賓「HOWHOW、SANDY&MANDY、李玉璽、阿滴、邵雨薇」出席，不僅眾星雲集，還能有眾多好禮等你一起來拿！

▼拍照就抽：

活動期間周周抽好禮，更多詳情請上7-ELEVEN把愛找回來官網FB＞＞ https://pse.is/LUL2N

▼咖啡應援團：

活動期間，完成指定內容，更有機會抽限量OPEN!週邊商品喔！更多詳情請上7-ELEVEN把愛找回來官網FB＞＞ https://pse.is/KFH2X

跟著愛的行動咖～一起做愛心！

9/14(六) 16:00-18:00 台中場

台中草悟廣場（台中市西區英才路534號，近公正路）

9/21(六) 16:00-18:00 花蓮場

花蓮洄瀾灣新天堂樂園（花蓮縣吉安鄉南濱路一段503號）

9/28(六) 16:00-18:00 高雄場

夢時代購物中心幸福廣場（高雄市前鎮區中華五路789號1F）

10/5(六) 18:00-21:00 屏東場

台灣設計展 台糖縣民公園（屏東市台糖街66號）

10/12(六) 16:00-18:00 台北終場

臺北時裝週ｘVOGUE全球購物夜 松山文創園區（台北市光復南路133號）

想知道更多資訊與好康活動，

可加入7-ELEVEN把愛找回來官方IG ➡ 「@7elevenloves」

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