毛骨悚然！女大生約看房卻見「驚人一幕」 網：結伴同行較安全

2019-09-12 11:00 聯合新聞網 綜合報導



一名女大生正在找租屋，因怕一個人去會有危險於是決定跟男友一起去看，沒想到進門後卻是她意想不到的情景，她現在回想起來依然覺得毛骨悚然。圖/ingimage示意圖，非新聞照 分享 facebook 一人獨自在外租屋要隨時警惕，以免發生危險。一名網友翻譯韓國網路瘋傳的文章，一名女大生正在找租屋，在學校app討論版看到一間套房，因怕一個人去會有危險於是決定跟男友一起去看，沒想到進門後卻是她意想不到的情景，她現在回想起來依然覺得毛骨悚然。

一名網友在「Dcard」心情版翻譯一篇近日在韓國引起討論的文章，一名女大生想要獨自租屋，沒有透過不動產仲介而是在學校app的討論版上找尋適合的房子，最後她找到一篇文章寫著，「前房客短暫住了六個月後，因個人因素而釋出房子」，因此，決定去看房，但想著獨自去可能會有點危險，便跟男友一起去看。

到了看房地點後，她發覺有些奇怪的地方，記得當初po文中寫著「女生獨自居住一個學期後搬走」，但是應門的卻是一名男生，雙方對看了一下後，那名男生猶豫了一下才讓他們看房，沒想到映入眼簾的竟是「小套房裡坐著6名男人」，幾個男人看到他們進來便面面相覷、互看眼神後起身離開。

房子狀態也完全感受不到是要出租的感覺，房裡完全沒有整理，且因為是小套房，所以一眼望過去就可以從玄關看到廚房，但是那6名男人卻不像原本正在做什麼的事的擠在那間套房裡，兩個人第一眼就感受到超級詭異的氣氛，若不是真的要租房就是可能在計畫什麼才發租屋文，到現在回想起來都依然覺得毛骨悚然。

原po也建議租屋除了看屋況是否良好外，也要慎選安全的住所，並盡量找朋友或家人同行，保障自己安全的同時也多一個人給予意見。

許多網友認為，結伴而行會比較安全「還好沒有自己去，不然真不知道會發生多可怕的事情」、「好噁心，好險有帶男友」，建議獨自在外居住的女生，在門口放些男生的物品會較安全、「有個好方法是在進門時就開始和朋友通電話，視頻更好讓對方也看到」。

原po最後也強調，翻譯這篇文的出發點是為了提醒大家注意安全，文章內未寫道男生就是變態或男生就不會發生危險，因為她知道男女老少都會發生危險、不能大意，她也表示，實際住過韓國過，認為韓國還是很適合旅遊，治安並沒有差到需要人人自危，想去韓國的人不用太害怕。