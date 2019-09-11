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曾引爆搶購潮！Kitty玩偶晃眼20年 賣家貼出超狂二手價

2019-09-11 21:36聯合新聞網 綜合報導

20年前麥當勞曾推出限量版的Hello Kitty玩偶，在全台掀起一股搶購潮。 ...
20年前麥當勞曾推出限量版的Hello Kitty玩偶，在全台掀起一股搶購潮。 圖擷自PTT
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當年的你也有排隊搶Hello Kitty玩偶嗎？20年前麥當勞曾推出活動，只要買套餐加購，就可以帶一隻限量版的Hello Kitty玩偶回家，許多民眾漏夜排隊搶購，全台也掀起一股「Hello Kitty之亂」。日前一名網友回憶當年的玩偶風潮，直呼「突然覺得好懷念喔，可以拍照分享嗎？」沒想到如今有賣家出售8對玩偶，價格相當驚人！

回顧1999年，麥當勞推出5對Kitty和丹尼爾玩偶，包括「麥當勞篇、相識篇、中國篇、新婚篇及夏日篇」，當年業者只訂製120萬組，沒想到深夜就吸引許多民眾在門口排隊卡位，開賣不到10分鐘就被搶購一空。麥當勞還趁勢推出第2波限量版玩偶，那次還將數量提升至450萬組，但仍旋風完售。

根據當時媒體報導，麥當勞光靠賣Kitty玩偶，一天就進帳840萬元；而麥當勞也統計，1999年到2001年間，3波活動共賣出1200萬隻Kitty玩偶，幾乎每2個台灣人中，就有1隻限量版Hello Kitty玩偶。

如今Kitty風潮過了20年，賣家們紛紛在拍賣網站轉賣，當年的限量玩偶已變成絕版品，有賣家喊出8對二手價2萬元，等於一隻要1250元，其他賣家的售出價格，也落在一對1500元上下。

一名網友近日在PTT發文「有人還記得20年前麥當勞Hello Kitty嗎，有人當年有買，然後還留著沒丟掉的嗎？可以拍照分享嗎？」並直呼「真的好懷念喔，都是青春！」

貼文一出，引發大批網友熱烈回應，「那是我國中的時候吧，認識的很多靠這個追女生」、「老家有整套都還在，是老媽跟阿姨收集回來的XD」、「當年的麥當勞之亂，以前看過印象是商品很粗糙，現在回想起這根本是翻倍賺」；也有人驚嘆20年的光陰流逝，「已經20年了嗎！時間飛逝XD」、「時間過真快！好懷念啊~」。

當年許多民眾為了搶購玩偶，深夜在門口排隊卡位，開賣不到10鐘就被搶購一空。 圖／...
當年許多民眾為了搶購玩偶，深夜在門口排隊卡位，開賣不到10鐘就被搶購一空。 圖／聯合報系資料照
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PTT貼文一出，引發網友熱情回應，還有人從家裡挖出當年的限量版玩偶。 圖擷自PT...
PTT貼文一出，引發網友熱情回應，還有人從家裡挖出當年的限量版玩偶。 圖擷自PTT
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當年Hello Kitty限量玩偶已變成絕版品，在拍賣網站上，有賣家喊出8對二手...
當年Hello Kitty限量玩偶已變成絕版品，在拍賣網站上，有賣家喊出8對二手價2萬元。 圖擷自蝦皮購物網站
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Hello Kitty麥當勞PTT
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