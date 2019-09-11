她換變頻冷氣電費卻暴漲 討拍被噓「搞錯關鍵」

2019-09-11 18:26 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友家中換上變頻第一級省電冷氣，收到帳單嚇傻，電費竟比去年同期多出3千元！ 圖擷自臉書社團「爆怨公社」 分享 facebook

許多民眾為了節省電費，紛紛將家中的電器換成變頻。但一名女網友抱怨，自己換了「號稱變頻第一級省電冷氣」，沒想到收到帳單時嚇傻，電費竟比去年同期整整多出3千元！貼文一出引發大批網友討論，不少網友紛紛指出電費暴漲的關鍵，為冷氣抱不平。

近日一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示家裡有5台冷氣，其中客廳還安裝「號稱變頻第一級省電冷氣」，沒想到帳單一收，卻驚見10292元的高額電費。網友解釋，冷氣有4台是變頻機種、1台是普通冷氣，「兩台幾乎吹整天的，舊型冷氣吹晚上1~2小時也沒多買電器用品」。

「今年收到電費單，嚇了好大一跳10292元！」原PO表示，本來以為變頻冷氣能讓電費便宜一些，結果居然比去年同期電費7千多元，整整多了3千多元，讓她看到當場嚇傻。原PO也說，明明去年也是這種吹法，豈料今年電費還要更貴，「有人可以告訢我這是怎麼一回事？」

貼文一出立刻引發網友討論，其中有人點出關鍵，紛紛留言「使用坪數不對，壓縮機就會一直運轉」、「矛頭指向冷氣，何不在冷氣的電源迴路裝設一個電錶！就可以知道冷氣吃你多少錢」、「妳家坪數，冷氣開關多久，把帳單使用度數，去年同期帳單度數也一併PO出來啊，真的要比較，要比去年同期使用度數，基本常識啊！」，大家紛紛直言冷氣不是電費升高的關鍵。

但也有網友分享讓冷氣省電妙招，「我家四台冷氣都是一級變頻，客廳的下班回家馬上開到睡覺，六日也開整天到睡覺，睡覺時房間3台一起開到早上6點，這次電費1900元左右」、「國際牌三台變頻，10-12坪，有一台幾乎24小時開，兩台睡覺開還有大台電熱水器，冰箱，三台電腦（不關機），兩個月電費近6K」、「如果有開開關關就不太省電，我家24小時開著都沒關過（有養狗），兩個月5000多」。