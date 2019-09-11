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點20粒餃子 上桌時男子一個動作被女友嫌「窮酸」

2019-09-11 15:07香港01 記者向樂高／報導

水餃送來時，原po「習慣動作就是先數一下數量」，但想不到女友說「天啊 你到底在幹...
水餃送來時，原po「習慣動作就是先數一下數量」，但想不到女友說「天啊 你到底在幹嘛」。示意圖。記者吳淑君／攝影
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一名男網友日前和女朋友出門吃晚餐，點了一盤20粒的水餃，由於他有習慣會先點算一下餃子的數目，卻被女友指「別人看到以為我們很窮酸！」樓主的經歷引來網民熱論，有人覺得數一數沒有大不了，有人則認為「可能數得很明顯或是很大聲」，這樣就不太好。

該名男子在討論區Dcard以「剛剛去吃晚餐，被女友嫌」發文，表示日前去吃晚餐，點了20顆水餃，水餃送來時，他「習慣動作就是先數一下數量」，但想不到女友說「天啊！你到底在幹嘛」，樓主解釋數一下數量看有沒有錯，女友認為這是不尊重老闆「讓別人看到以為我們很窮酸，每一顆都要斤斤計較」。

事後回去時，女友仍覺得「為什麼要做這種窮酸的事情，讓不認識的人看到了真的很難看」，樓主則回應「畢竟自己付了20顆水餃的錢，當然是希望能拿到20顆水餃，這有什麼窮酸的？」

樓主也解釋，到外面吃水餃都會數水餃，但沒有發出聲音干擾到其他人，只是拿著筷子一顆一顆邊指邊數，更表示「就算少了1、2顆就算了，並不會真的跟老闆理論，除非是3、4顆以上，但我會在心裏記起來，如果很多次都少，我就會把這間列入拒絕往來戶」。

發文引來網民爭議，有人認為數一數沒問題，「我也會算！就有算過好幾次少一顆的情況」、「這是好習慣......每個人拿完餐點應該都先看一下吧」、「我也會數，不是窮不窮酸的關係，是一種習慣。錢我付的，我不能數嗎」

不過，亦有另一派網民同意女友的看法，「可能數得很明顯或是很大聲，如果她會在意，下次在心裏數吧」、「也許你數的動作太大了，被老闆看到真的感覺不太好」。

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文章授權轉載自《香港01》

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