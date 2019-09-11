用生命維修？冷氣裝在「驚險位置」 網批屋主：會害死人的

2019-09-11 10:37 聯合新聞網 綜合報導



一名網友發現大樓公寓的牆上竟架設冷氣機，令他直呼「冷氣師傅這年頭真難賺錢」，也引起不少網友撻伐屋主。圖截自「爆廢公社公開版」 分享 facebook 夏日炎熱，冷氣師傅頂著大太陽修冷氣，相當辛苦。一名網友發現大樓公寓的牆上竟架設冷氣機，冷氣師傅若要修理冷氣，只能運用吊車或是從樓頂吊掛下來，相當危險，令他直呼「冷氣師傅這年頭真難賺錢」，也引起不少網友撻伐屋主。

一名網友在「爆廢公社公開版」發文，他發現一棟紅色的公寓，竟在牆上裝了一台冷氣機，若壞掉冷氣師傅要從頂樓垂降或是運用吊車來修理冷氣，等於是冒著生命危險在工作，原po也不禁嘲諷，不會有人搶這種維修「這是穩定客源的好方法」，同時也感嘆，冷氣師傅錢真不好賺。

這篇文一出，許多網友紛紛痛批屋主，根本是拿別人的生命在開玩笑「用生命換得他人夏日的永生」、「這個位置是打算裝一次就不要了嗎？」、「有後陽台為何不裝在後陽台，會害死人的」、「用生命去裝的冷氣」。

有網友表示，要維修這種「特殊位置」的冷氣，維修費會很高，「我家也這樣裝，但是安裝費用比較貴」、「到時候修理費用超級貴的」、「當初裝的師傅，應該穩賺這一家維修了」，也有好奇當初是如何安裝冷氣的，有網友推測是運用吊車，「這肯定叫吊車來裝的，這種距離沒人敢冒險爬出去裝」、「只能用吊車安裝吧」，若因為裝室外機而意外摔落，屋主是有法律責任的。