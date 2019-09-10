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搭火車暈坐博愛座 她寫紙條放腿上沒人叫醒被暖翻

2019-09-10 22:02聯合新聞網 綜合報導

一名女網友坐火車要上大夜班時，因為頭暈想睡忍不住坐了博愛座，她擔心會有人需要坐便...
一名女網友坐火車要上大夜班時，因為頭暈想睡忍不住坐了博愛座，她擔心會有人需要坐便寫紙條放在腿上，結果全程都沒被叫醒，讓她超感動。圖擷自爆廢公社二館
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台灣的大眾運輸工具上幾乎都會設置博愛座，只要是有需要的民眾都可以使用，並沒有限制特定人士。近日有女網友PO文分享，她平時都是以火車作為通勤工具，但日前她在上大夜班時突然頭暈想睡，看到博愛座沒人使用便坐上去休息，但她深怕自己會佔了別人的位子，於是就寫張紙條放在腿上，請有需要坐的人提醒她，結果到站都沒被任何人叫醒，讓她感動直呼「謝謝同火車的人們！」

女網友在爆廢公社二館中PO文提到，日前上夜班搭火車時，不知道為什麼突然感到頭暈想睡，但是周末時的乘客總是特別多，這時她突然看一個沒有人坐的博愛座，為了避免引起她人反感，她便看了有無行動不便者或長輩，發現沒有後她就忍不住坐上去休息，但她覺得自己會撐不住一定會睡著，因此她就翻出包包裡的紙張，靠在車窗上寫下「有需要座位的人，請叫醒我，謝謝！」就將紙條放在腳上，讓別人都可以清楚的看到。

沒想到當她醒來時，卻發現一個小時的路程都沒有人叫醒她，而叫醒她的則是自己設定的到站鬧鐘，這樣的結果讓她相當感動，還謝謝同火車的人讓她上班更有體力。

PO文一出後，不少網友都大讚「其實我覺得這種方式很棒欸」、「下次來試試看」、「妳字體寫的又大又工整，想必是有刻意在為有需要的老人而寫，人在身體不適的時候還會為他人著想，真的很善良」、「因為妳就是最需要的人啊」、「博愛座本來就是要給有需要的人」、「好溫暖的人喔」、「疲累時真的很需要博愛座」。

還有網友開玩笑留言「起來後可能會發現上面多了很多LINE帳號」、「結果把妳叫醒說：小姐，可以給我妳的LINE嗎」、「結果終點站的站長要下班前叫你起床」、「搞不好會有人叫醒妳然後說：妳放心睡，我們不會吵妳」。

爆廢公社博愛座
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